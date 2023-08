Aprovado projeto que torna 20 de novembro feriado estadual

Da Redação



09/08/2023 | 21:32



O Projeto de Lei 370/2023, que torna feriado o dia estadual da consciência negra, de autoria do deputado estadual Teonilio Barba (PT), foi aprovado por unanimidade em sessão extraordinária na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), terça feira.



Barba argumenta que entendeu a importância do projeto por perceber que outras datas que homenageiam categorias de trabalhadores, figuras ou fatos históricos que não são consideradas feriado, acabam sendo invisibilisadas. O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, só é feriado em cidades que aprovaram leis municipais.



“As datas de celebrações que são consideradas feriado acabam causando uma certa movimentação na sociedade. Exemplo disso é o Dia Internacional da Mulher, que acaba motivando a realização de uma série de atividades e debates e até mesmo programações culturais voltadas à discussão dos direitos das mulheres. Ao criarmos o projeto que torna o 20 de novembro um feriado estadual, esperamos que isso mobilize diferentes setores da sociedade a pautar e praticar a luta contra o racismo”, disse o deputado.



De acordo com dados da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), 34,6% da população do Estado de São Paulo é negra,



O projeto segue agora para análise do governador, que poderá sancioná-lo, tornando-o lei, ou vetá-lo.