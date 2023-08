Assistência Judiciária de Diadema volta aos bairros

Raphael Rocha



09/08/2023 | 21:29



A Assistência Judiciária de Diadema, conhecida como JusDiadema, volta com o atendimendo itinerante a partir desta quinta – estará em frente ao Cras Norte, na Praça Celite, no Campanário, das 10h às 17h.



O programa passou por reestruturação para poder retornar ao bairros. Lincoln Ferreira, coordenador da Assistência Judiciária, explicou que “as mudanças serão benéficas para o JusDiadema, possibilitando a instalação em áreas de maior circulação, tornando o serviço de Assistência Judiciária mais acessível para aqueles que necessitam, mas têm dificuldades de deslocamento até o Centro”.



Este serviço municipal, vinculado à Secretaria de Assuntos Jurídicos, presta auxílio aos moradores de Diadema que possuem renda familiar de até três salários mínimos. Com foco na área do Direito da Família, o JusDiadema trata de casos como divórcio consensual ou litigioso, reconhecimento e dissolução de união estável, pensão alimentícia, investigação de paternidade, regulamentação de guarda e visitas, correção de documentos incorretos, entre outros.



Durante o atendimento, é indispensável apresentar os documentos pertinentes ao caso que será levado à Justiça. A lista específica de documentação pode ser consultada no site https://portal.diadema.sp.gov.br/assistencia-judiciaria/. Os residentes terão a opção de iniciar o processo e acompanhar sua evolução remotamente, por meio de telefone, e-mail ou WhatsApp.