Consórcio leva demandas de educação e mobilidade a Brasília

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC entregou, na terça-feira, demandas regionais ao MEC (Ministério da Educação), elencadas a partir do consenso dos secretários municipais da área, dentro do GT (Grupo de Trabalho) Educação. O secretário executivo da entidade, Mário Reali, se reuniu na sede da Pasta federal, em Brasília, com o secretário executivo do MEC, Leonardo Barchini, para tratar de pautas do Grande ABC. Reali também esteve com Denis Andia, do Ministério das Cidades, com quem falou sobre atualização do Plano Regional de Mobilidade, de 2013.



Entre os pleitos regionais está a instalação de uma unidade do IF (Instituto Federal) na região. A reivindicação existe desde 2013 e tem como objetivo a criação de um instituto federal autônomo que possa atender às necessidades do Grande ABC. Os IFs são instituições de ensino associadas ao governo federal voltadas para a educação profissional, científica e tecnológica.



Também foram encaminhadas pautas pactuadas pelos municípios da região como prioritárias para a educação infantil (mais investimento em infraestrutura e recursos humanos), formação e capacitação de professores (criação do curso de pedagogia na UFABC) e educação integral (retomar o Programa Mais Educação para atender aumento da demanda). Também foram incluídos diagnóstico e propostas para melhoria na qualidade da educação, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e educação inclusiva.



Além disso, foi solicitado financiamento para projetos desenvolvidos pelo Consórcio em parceria com a UFABC (Universidade Federal do ABC). A entidade informou que as ações estão na fase de discussões, de modo que ainda não é possível dar detalhes das propostas a serem efetivadas junto ao governo federal.



O secretário executivo do Consórcio falou sobre a importância da articulação com o governo para avançar com as principais demandas da região. “O diálogo com o Ministério da Educação é fundamental para avançarmos nos principais desafios que a nossa região tem nesta área”, afirmou Reali.

MOBILIDADE

Reali também propôs ao governo a atualização do Plano Regional de Mobilidade Urbana, durante encontro com o secretário nacional da área, Denis Andia, na sede do Ministério das Cidades. Produzido pela entidade há dez anos, continha 21 eixos estruturantes, com investimentos previstos de aproximadamente R$ 1 bilhão. Entre as obras havia a construção de corredores exclusivos para ônibus, viadutos e vias marginais nos sete municípios. Um dos objetivos da atualização é estudar as possibilidades de integração física, operacional e tarifária com as novas tecnologias.



“Estamos discutindo a atualização do nosso plano de mobilidade. Para a execução de projetos estruturantes como esse, o governo federal é um parceiro muito importante”, afirmou Reali.