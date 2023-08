Zeca Pagodinho vai ganhar estátua em Xerém, distrito onde morou em Duque de Caxias

09/08/2023 | 20:54



Zeca Pagodinho vai ganhar uma estátua de bronze em uma praça em Xerém, distrito em que morou por anos e onde escolheu criar os filhos em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

De acordo com a prefeitura da cidade, a obra será montada em uma nova praça e a inauguração está marcada para o dia 23 de setembro, um sábado.

"Zeca, com sua voz marcante e carisma contagiante, se tornou um ícone do samba e embaixador da cultura da Baixada Fluminense pelo mundo", escreveu o perfil da prefeitura no Instagram.

"O bairro da homenagem só poderia ser Xerém, onde Zeca escolheu viver e criar seus filhos, mantendo uma ligação especial com a comunidade e apoiando projetos sociais e culturais na região", completou.

Em Xerém está localizado o Instituto Zeca Pagodinho, projeto social fundado pelo cantor em 1999. A organização é uma "escola de capacitação artística e cultural por música sinfônica, artes integradas e cidadania".