Dani Calabresa se pronuncia após Ministério Público arquivar caso contra Marcius Melhem: - Juntas somos mais fortes

09/08/2023 | 19:11



A briga judicial entre Dani Calabresa e Marcius Melhem parece ter chegado ao fim. Isso porque o Ministério Público decidiu arquivar o processo da apresentadora contra o diretor. Vale lembrar que ele estava sendo acusado pela famosa de ter a importunado e assediado sexualmente.

Por conta desta decisão, Dani decidiu usar suas redes sociais para fazer um pronunciamento. Através de seu Instagram, a apresentadora do quadro CAT do BBB23 publicou um longo texto para desabafar com os seguidores. Nele, ela deixou bem claro que, apesar do arquivamento, está feliz que o órgão reconheceu sua denúncia.

A decisão do Ministério Público de denunciar meu ex-chefe por assédio sexual é um reconhecimento da seriedade das acusações apresentadas pelas vítimas. Um segundo reconhecimento, porque a TV Globo já havia demitido ele por conduta inadequada após eu levar o caso ao compliance da emissora no início de 2020.

Em seguida, Dani Calabresa alfinetou seu ex-chefe ao falar que ele teria atacado a reputação das vítimas para adiar o fim do processo e fazer com que as acusações fossem prescritas. Caso você não saiba, se um crime for prescrito, ele não pode ser usado para condenar alguém, já que o tempo de condenação passou.

É uma pena que alguns casos tenham sido arquivados porque os crimes já prescreveram. No meu caso, eram duas acusações: uma, de assédio sexual e outra de importunação sexual, que é um crime ainda mais grave. Só que a importunação aconteceu em 2017, e isso só passou a ser oficialmente um crime em 2018. E o assédio infelizmente já prescreveu. Foi por isso, para ganhar tempo e apostar na prescrição, que o assediador passou os últimos anos atacando a reputação de suas vítimas. O que importa, para mim e para todas as mulheres que tiveram a coragem de falar, é que o assédio foi reconhecido pelo Ministério Público. Continuo a confiar na justiça, apoiar essas mulheres tão corajosas e estarei sempre ao lado delas. Nada justifica o assédio.

Já através dos Stories, a apresentadora justificou a decisão de se pronunciar. Ela também não pensou duas vezes em reafirmar que está do lado de todas as mulheres que já sofreram com isso, e as incentivou a denunciarem as importunações.

- Oi, gente. Bom, eu acabei de fazer um post aqui no meu perfil. Quem me conhece sabe que eu não gosto de falar desse assunto, porque é alguma coisa que eu enfrentei com força e com coragem e que não faz parte da minha vida. Mas, ontem teve uma notícia super importante, então, eu senti que ia ser bom me pronunciar. [...] E, para finalizar, queria deixar um recado para todas as mulheres, não se calem, denunciem, porque é só com a denúncia que a gente vai conseguir combater o assédio no ambiente de trabalho. Juntas somos mais fortes.