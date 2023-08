Paris Hilton conta segredo para ser boa em tudo o que faz: - Posso ver o futuro

09/08/2023 | 19:11



Não é de hoje que a socialite americana, Paris Hilton, é sucesso em tudo o que faz. Desde os anos 2000, a empresária de 42 anos de idade é pioneira em vários campos dos negócios, incluindo reality shows, música, mídia e, principalmente, a moda. Em entrevista à revista US, a famosa falou sobre a carreira brilhante que construiu ao longo das últimas duas décadas:

- Sempre pensei no futuro ... e não tive medo de correr riscos.

Paris Hilton construiu um grande império comercial, que conta com negócios desde marcas que envolvem o nome da diva, quanto pelo fato de ser a herdeira afortunada do império hoteleiro secular.

- E ter um pouco de sorte sempre ajuda, diz ela.

Recentemente, a artista lançou uma empresa de entretenimento global multiplataforma, a 11:11 Media. Seu mais novo negócio é focado na produção de conteúdo de moda, estilo de vida em filmes, TV, música, livros, e produtos de consumo.

- Trata-se de contar histórias que importam e levantar vozes que precisam ser ouvidas, diz Hilton.

Vale dizer que a estrela americana é mãe de Phoenix, seu filho de quase sete meses, com Carter Reum, com quem está casada há quase dois anos. Apesar do passado conturbado, cheio de polêmicas com relação à vida badalada que levava, a prisão por dirigir embriagada e seu envolvimento com drogas, Paris Hilton revela que quer usar as plataformas que criou para ajudar as pessoas para o bem.

- Quero olhar para trás e ver um legado de positividade, mudança e empoderamento. É definitivamente muito desafiador equilibrar maternidade e trabalho. Amo muito o que faço, mas meu bebê é minha maior prioridade. Todas as minhas prioridades mudaram. Estou dizendo não para muitas coisas porque quero poder passar o máximo de tempo possível com meu filho. Ele é apenas o meu anjinho. Só que as mães são super-heroínas! É o trabalho mais difícil de todos, [mas] é o mais recompensador. Mal posso esperar para dar uma irmã para [Phoenix].

Mas nem sempre esse foi o sonho da socialite. Ela conta que, na infância, pensava em uma carreira totalmente diferente da que tem agora.

- Quando eu era pequena, sonhava em ser veterinária. À medida que cresci, meus sonhos evoluíram e me interessei mais por moda e música e, posteriormente, por negócios. Mas meu amor pelos animais sempre ficou comigo. É por isso que tenho tantos cachorrinhos. Acho que por estar nessa indústria há tanto tempo, aprendi a ter pessoas confiáveis em minha vida. Pessoas em quem posso realmente confiar, porque tem sido difícil para mim. Você não pode fazer tudo sozinho, não importa o quão motivado você seja.

Por fim, a celebridade acredita que sempre esteve à frente do seu tempo em todos os âmbitos, além de ser um ícone da cultura pop. - Eu posso ver o futuro! [Risos] Sempre estive à frente do meu tempo, seja em reality shows, mídias sociais, moda, música. Talvez seja pelo fato de seu ser do signo de Aquário, não sei! É apenas parte do meu superpoder, diz Paris Hilton.