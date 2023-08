Arboleda e Gabriel Neves são novidades do São Paulo em último treino antes de pegar San Lorenzo

09/08/2023 | 18:25



O São Paulo fez a última atividade antes da partida diante do San Lorenzo, marcada para esta quinta-feira, às 19h, no estádio do Morumbi, pela Sul-Americana. Recém-contratados, James Rodríguez e Lucas Moura não foram inscritos nesta fase da competição e, por isso, estão fora. As novidades do trabalho ficaram por conta de Arboleda e Gabriel Neves.

Ambos foram liberados pelo Departamento Médico e treinaram entre os titulares nestas quarta-feira. A principal dúvida do técnico Dorival Júnior é justamente no setor de criação entre Rodrigo Nestor e Alisson, com o primeiro sendo mais cotado para iniciar o duelo.

Lucas Moura já estreou pelo São Paulo na derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, pelo Brasileirão. Já James Rodríguez foi registrado na CBF e estará à disposição no próximo compromisso do time no torneio nacional.

Nesta quarta, os jogadores iniciaram os trabalhos com um circuito físico como aquecimento. Na sequência, já sob o comando do técnico Dorival Júnior e seus auxiliares, o elenco fez dois trabalhos táticos. No primeiro, um coletivo de 11 contra 11 em campo reduzido e depois um treino posicional. Na parte final da atividade, fizeram um treino técnico-tático, seguido de um complemento de finalização ao gol e aperfeiçoamento de bolas paradas.

Com isso, a expectativa é que Dorival Júnior escale o São Paulo com: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor (Alisson) e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

Como perdeu na Argentina por 1 a 0, o São Paulo precisa de dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Caso saia vitorioso com vantagem mínima, o classificado será definido nos pênaltis.