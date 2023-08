Kim Kardashian é anunciada como novo rosto da Marc Jacobs

09/08/2023 | 18:10



Kim Kardashian foi anunciada nesta quarta-feira, dia 9, como o novo rosto da marca internacional Marc Jacobs, segundo informações da revista americana People. O projeto faz parte da campanha publicitária de outono da empresa este ano. Em imagens feitas pela fotógrafa Tyrone Lebon, é possível ver a milionária usando um vestido preto e luvas com bolinhas brancas.

Em outra foto, a empresária aparece na frente de uma figura semelhante a uma boneca que se ergue nas famosas plataformas da marca, enquanto veste um casaco preto, também enfeitado com detalhes brancos.

Na mão, a integrante do clã Kardashian-Jenner carrega uma bolsa branca com os dizeres: The Tote Bag, mundialmente conhecido por quem admira a moda.

Vale lembrar que esse não é o primeiro ensaio protagonizado pela ex-esposa do rapper Kanye West. Ela também já posou para marcas como Stuart Weitzman, Dolce & Gabbana e até mesmo para a sua própria SKIMS.

A beleza, como já sabemos, é de família. Sua irmã mais nova, Kendall Jenner, também já participou de vários desfiles de Marc Jacobs ao longo dos anos.