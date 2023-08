Vem aí! As Aventuras de José & Durval ganha primeiro trailer

09/08/2023 | 18:10



Tá chegando! No dia 18 de agosto, o público poderá acompanhar As Aventuras de José & Durval, a série sobre a trajetória da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. Com lançamento para 18 de agosto, a produção original do Globoplay ganhou o seu primeiro trailer nesta quarta-feira, dia 9, e mostrou os irmãos Rodrigo e Felipe Simas vivendo os músicos, ao som de Evidências.

Dia 18/08 já tá tão pertinho que dá até pra começar a cantar GALOPEEEEEEEEEEEEEEEEEIRA.

A produção mostra a vida dos irmãos desde a infância, quando são interpretados por Pedro Tiroli e Pedro Lucas. No elenco ainda podemos ver Andreia Horta e Marco Ricca, como Araci e Mário, os pais da dupla.

Com roteiro final de Rafael Lessa, a história dos cantores tem ainda Marjorie Gerard como Noely, mulher de Xororó; e Larissa Ferrara interpretando Adenair, primeira mulher de Chitãozinho.

E aí, o que achou do primeiro trailer?