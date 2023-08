'O Auto da Compadecida 2': Nachtergaele diz que ele e Selton Mello choraram nos ensaios

09/08/2023 | 17:19



O ator Matheus Nachtergaele foi o convidado do programa Provoca, apresentado por Marcelo Tas na TV Cultura, desta terça-feira, 8, e revelou detalhes sobre O Auto da Compadecida 2, sequência do filme de 2000.

Tas perguntou o motivo pelo qual João Grilo, personagem vivido pelo artista, estar voltando às telas. "O Brasil precisa voltar a gostar de si e eu acho que o João Grilo está voltando um pouco para a gente lembrar como é gostar da gente", respondeu Nachtergaele.

O ator explicou que, na nova trama, João Grilo e Chicó (vivido por Selton Mello) se separaram e passaram 25 anos sem se ver. Os dois então se reencontram em Tapeorá, cidade que ficou abandonada e na qual João Grilo se tornou uma espécie de celebridade por conta das histórias contadas sobre ele.

Depois disso, Tas questionou como foi para Nachtergaele voltar a viver o personagem após 23 anos. O ator revelou que ele e Mello já se emocionaram durante os ensaios do longa.

"A gente está ensaiando agora, estamos lendo. Primeiro a gente fez um trabalho de mesa, a gente continua fazendo esse trabalho, mas já estamos levantando para marcar", explicou.

"Quando você levanta e começa a marcar, e você reencontra o corpo daquele teu amigo, parece que você está repasseando por um lugar que foi muito emocionante e definitivo não só para você", continuou.

"Em alguns momentos a gente fica marejado. Eu já chorei no ensaio e o Selton também. Às vezes eu percebo que, no meio da loucura do ensaio, eu olho para o Selton e ele está marejado", revelou. Assista ao trecho: