Meghan Markle vai a show de Taylor Swift, em Los Angeles; saiba mais!

09/08/2023 | 17:11



Como você acompanhou, o nome de Meghan Markle e de Príncipe Harry deixaram de levar o título de Sua Alteza Real na página oficial da família real. E provando que é mais gente como a gente do que você imagina, a Duquesa de Sussex foi vista curtindo um show.

Segundo informações da revista People, a esposa do Príncipe Harry marcou presença no show da cantora americana Taylor Swift na noite da última terça-feira, dia 8, no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Apesar de estar distante do marido, que viajou para o Japão para participar de um evento esportivo, Meghan se mostrou empolgada durante a noite. Em certo momento, quando Taylor cantou a música You Belong with Me, foi possível ver a duquesa pular da cadeira.

Vale lembrar que em meados de 2020 o filho mais novo de Princesa Diana, esteve no mesmo estádio onde aconteceu o show da cantora. Na ocasião, ele foi acompanhar sua prima, a Princesa Eugenie, em um evento do Super Bowl.

Desde que anunciou a turnê The Eras Tour, a loirinha tem atraído uma multidão de famosos em suas apresentações. Alguns nomes conhecidos pelo público são: Mark Zuckerberg; Julia Roberts; Taylor Lautner, Robert Pattinson; Jennifer Garner e Max Greenfield.