Demi Lovato começa a seguir Luísa Sonza e fãs pedem parceria: Por esse feat nós estamos prontos

09/08/2023 | 17:11



Será que vem feat por aí? Demi Lovato começou a seguir Luísa Sonza no Instagram e os fãs das artistas não deixaram o clique passar despercebido, já começando a pedir uma colaboração entre as cantoras.

Queremos colaboração, comentou um internauta.

Por esse feat nós estamos prontos, declarou outro.

Da última vez que esteve no Brasil, em 2022, para se apresentar no Rock In Rio, Demi ressaltou ao O Globo que sente uma energia incrível em solo brasileiro. Aliás, Demi e Luísa se apresentaram no mesmo dia no festival. Amizade do pop, hein?

E não é a primeira vez que Demi demonstra acompanhar artistas brasileiros. Em 2019, a cantora passou a seguir Anitta no Instagram, até comentando nas publicações da funkeira.