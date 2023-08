Após a morte de Angus Cloud, Euphoria faz homenagem ao ator na série da HBO MAX

09/08/2023 | 17:10



O astro Angus Cloud, intérprete de Fezco, em Euphoria, abalou os fãs da série no último dia 31 de julho, após morrer repentinamente, aos 25 anos de idade. A plataforma de streaming, HBO MAX, então, decidiu fazer uma homenagem em memória ao ator.

Neste sentido, os episódios da primeira e segunda temporada da série ganharam uma foto em preto e branco com o rosto de Angus acompanhados da frase: Em memória de Angus Cloud 1998 ? 2023. Apesar da causa da morte ainda não ter sido determinada, a mãe do artista, Lisa Cloud, acredita que o filho não queria acabar com sua vida, de acordo com uma publicação feita no Facebook no último final de semana.

Isso porque o artista ainda enfrentava a recente morte do pai, que morreu em maio deste ano. Além da homenagem que Angus ganhou na série, colegas de elenco também fizeram declarações em tributo.

- Angus era a pessoa mais engraçada de todos os tempos [...] Ele era simplesmente o melhor. As palavras não podem realmente capturar o quão mágico ele era. Meu coração está quebrado, disse Maude Apatow, que interpreta Lexi, sua namorada na série e amiga na vida real.

Zendaya Coleman, intérprete de Rue Bennet, também abriu o coração para falar do ator.

- Eu sei que as pessoas usam essa expressão com frequência quando falam sobre pessoas que amam ... 'eles poderiam iluminar qualquer ambiente em que entrassem', mas, cara, deixe-me dizer, ele era o melhor nisso. Eu gostaria de me lembrar dele assim. Por toda a luz, amor e alegria sem limites que ele sempre conseguiu nos dar. Vou valorizar cada momento.