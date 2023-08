Em Sto.André, Temer diz que polarização é saudável para democracia

Artur Rodrigues



09/08/2023 | 16:58



Ex-presidente da República, Michel Temer (MDB) participou do 2º Encontro Jurídico de Santo André, realizado na manhã desta quarta-feira no Cine Theatro Carlos Gomes. Presente como palestrante, ele fez um balanço do atual cenário político brasileiro e defendeu o conceito de polarização e disse que o debate de ideias é bom para o ambiente democrático.

"O conceito de polarização eu gosto de preservar para ideias, debate de ideias e conceitos. Isso é saudável para a democracia e o estado de direito. Um governo é feito de ideias, que são debatidas com diversos grupos. Quem se opõe ao governo, também apresenta suas ideias. É isso que faz uma democracia, é o regime da contestação, do debate de diferentes concepções de mundo", declarou o ex-presidente.

Por outro lado, Temer fez um alerta para o atual momento da política ao distinguir o conceito de polarização com radicalização, o qual o ex-chefe da União considera como perigoso para o futuro político.

"O que há hoje é uma radicalização de grupos e isso tem levado à agressividade verbal. Em alguns casos, até à agressividade física, como temos vivenciado no nosso passado recente. Essa agressividade é maléfica e não está prevista no texto constitucional. Na verdade, é o contrário, ela é proibida no texto constitucional. Essa radicalização, infelizmente, é crescente no nosso sistema político. Precisamos tomar cuidado para isso não se tornar uma regra para se opor à determinada ideia. É preciso discussão, debate, e não ataques", disse.