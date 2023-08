Chay Suede conta momento constrangedor envolvendo cocô durante gravações de Travessia, no Que História É Essa, Porchat?

09/08/2023 | 15:10



Que situação! Durante o já clássico programa de curiosidades dos famosos, Que História É Essa, Porchat?, Chay Suede revelou um momento complicado durante as gravações de Travessia. O ator começou a contar falando que ficou com vergonha, isso porque sua história envolve cocô:

- Fiquei com vergonha, mas vamos lá. Reta final da novela. Reta final é uma loucura, pedreira, pressa, muita coisa para gravar em pouco tempo. A gente estava nas últimas semanas e era o dia da festa de encerramento. Acabou o estúdio vai todo mundo do elenco para a festa curtir a vida. Ansiedade, a gente ia acabar mais cedo. Tudo fluindo muito bem.

Depois de explicar para Fábio Porchat e os outros convidados como estava sua vida no momento, Chay continuou e revelou que começou a se sentir mal. O ator passou por um desconforto no estômago, enquanto se preparava para contracenar com Vanessa Giácomo:

- Era uma cena que eu tinha entrar enorme e sair gigante. Passamos o texto, tudo no horário. Senti uma pontadinha na barriga. Aí falei: Soltar um pumzinho. Natural. Mas fui pra longe da Vanessa porque gosto muito dela. Fui andando para o cantinho do cenário, quando eu fiquei sozinho...

O ator que viveu Ari na novela explicou que não foi só um pum e que acabou fazendo cocô junto. Sem saber como reagir, Suede contou que ficou desesperado na hora:

- Naquela hora passa mil coisas na cabeça, primeiro eu pensei em fazer a cena cagado, mais parado, gesticulando as mãos. Agora é engraçado, mas na hora foi tipo: Minha carreira acabou. Bom ator, pena que se caga. Do jeito que eu estava, me encurvei e andei, com a perna muito travada e olhando pra frente. Não avisei ninguém, mas um cara da técnica acho que percebeu, pelo olhar que ele me deu. Eu precisava dar conta da m***a que estava espalhada. Eu não tinha noção do quanto estava aparecendo, do quanto tinha vazado, se já tinha na meia.

O marido de Laura Neiva, continuou na saga de encontrar um lugar para poder entender melhor o que ele tinha passado. A preocupação do galã agora era se limpar:

- Fui andando e encontrei o banheiro geral. Aí começa a operação: tira o sapato e vamos ver o que aconteceu. Papel higiênico para ver até onde tinha o estrago, tinha subido muito e descido também. Comecei a tentar contornar e achar todos os pontos, para eu poder sair dali e tomar um banho. Só que a minha calça estava muito manchada.

Mesmo com vergonha, Chay teve que abrir o jogo com alguém da produção.

- Nisso eu lembrei que o pessoal estava me esperando, tinha festa depois. Mandei uma mensagem para o assistente de direção e falei: Fui soltar pum e me ca***i. Ele mandou uma risada e escreveu: Um clássico. Foi aí que eu relaxei um pouco. Eu consegui me relaxei um pouco. Eu consegui me recompor minimamente e fui pro meu camarim para lavar a calça.

Para piorar ainda mais a situação, o artista contou que na hora de limpar a parte da calça que estava suja saiu mais água da torneira e molhou mais do que Suede gostaria. Depois de todo o trabalho para lavar, o ator contou com a ajudinha de uma amiga dos figurinos para secar e voltar para a cena.

Assim que voltou e encontrou com Giácomo, que estava para gravar, Chay revelou para a amiga o que aconteceu. Tranquilizando o ator, ela falou que entendia e passou por algo parecido na semana anterior, mas o galã falou para Porchat que não sabe se era verdade. Eita! Que aventura, hein?