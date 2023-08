Ratinho relembra amizade com Hebe Camargo: - A gente enchia a cara

09/08/2023 | 15:10



Ratinho não é de ter papas na língua. E agora o apresentador abriu o jogo sobre carreira, além de relembrar momentos na televisão brasileira, falando de alguns colegas em entrevista ao Programa de Todos Os Programas. Para começar, os apresentadores Flávio Ricco e Gabi França perguntaram sobre sua relação com Gugu Liberato:

- A gente não se encontrava muito, mas se encontrava toda vez para falar de negócios, quando ele ia no Jassa [cabelereiro] ele me ligava e a gente se encontrava lá. A gente se dava muito bem.

Mesmo com a resposta de que não tinha problemas com Gugu, os entrevistadores relembraram uma ocasião em que Ratinho não pareceu feliz em receber o colega no programa. O apresentador então explicou o que tinha acontecido:

- Eu estava chateado que ele tinha roubado o ET e o Rodolfo de mim. Ele comprou, ofereceu um salário melhor e eu nunca segurei ninguém! Nunca me atrevi a segurar ninguém pra trabalhar comigo. Fiquei [chateado] porque eu gostava dos dois, do ET e do Rodolfo. Mas toquei minha vida, não mudou nada, tranquilo.

Continuando a falar sobre suas amizades com os colegas de profissão, Ratinho revelou que sua relação com Hebe Camargo era mais próxima e contou o motivo principal: o álcool.

- [A relação era] melhor com a Hebe do que com o Gugu. Porque o Gugu não tomava cachaça, e eu e a Hebe, a gente enchia a cara. Toda segunda-feira eu ia na casa da Hebe. Ela que me ensinou a fazer caipirinha. Ela, Nair [Belo] e a Lolita gostavam de caipirinha. E era uma quantidade de fofoca! Elas falavam mal de todo mundo.

O apresentador do SBT também contou coisas mais pessoais, como sua relação com o dinheiro. Ratinho revelou que não gosta de sair gastando:

- Eu divido as pessoas entre as ricas e as que têm dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas não tenho padrão de rico, eu sou humilde. Esses dias fui à casa de um cidadão, abriram uma garrafa de vinho de 25 mil reais. Se eu tomar, passo mal, meu estômago rejeita. É o preço de um carro. Não gosto de gastar. Gasto com meus amigos, tomando cerveja lá na fazenda.

Na entrevista, Carlos Massa, conhecido como Ratinho, explicou de onde veio seu apelido e falou que desde pequeno sabia que iria virar artista por um encontro com Mazzaropi:

- Quando eu era criança, eu era muito pequeno. Então, um menino de dez anos de idade era muito maior do que eu, quando eu também tinha dez anos de idade. Daí veio o apelido. Eu fui numa apresentação de circo com meu pai e eu era muito pequeno, tinha uns sete anos de idade. Me lembro de que o Mazzaropi começou a cantar e eu estava entre os meninos que ele chamou para o palco. Eu era o menorzinho. Então, ele colocou a mão na minha cabeça e falou: Esse vai ser artista.