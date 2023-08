Riley Keough relembra dos anos em que o Rei do Pop foi seu padrasto: - Eu tinha um amor verdadeiro por Michael

09/08/2023 | 15:11



Além de ser a estrela de Daisy Jones and The Six, Riley Keough teve sua vida rodeada de celebridades desde sempre. Em entrevista para a Vanity Fair, a atriz relembrou sobre sua infância convivendo em Graceland - mansão de seu avô Elvis Presley -, Neverland - mansão de Michael Jackson - e com os Kardashians.

Vale lembrar que, neta de Elvis Presley, Riley é filha de Lisa Marie, que se casou com Michael Jackson em 1994. E sua avó, após se divorciar com Elvis, namorou com Robert Kardashian. Que família, hein? Por mais, na época que Michael Jackson foi seu padrasto, Riley tinha apenas cinco anos de idade, a artista revela se lembrar bem da convivência ao lado do cantor.

- Passei mais tempo em Neverland do que em Graceland, para ser honesta. Aquele era um lar de verdade, enquanto Graceland era um museu da minha vida, disse Riley. Em retrospectiva, posso ver como essas coisas seriam loucas para alguém de fora. Mas quando você está morando neles, é apenas sua vida e sua família. Você apenas se lembra do amor, e eu tinha um amor verdadeiro por Michael.

Também na entrevista, a atriz falou sobre os rumores de rivalidade com a avó, Priscilla Presley. Segundo o Daily Mail, o motivo da briga seria os bens de sua mãe, Lisa Marie, que foram todos deixados para Riley.

- Quando minha mãe faleceu, houve muito caos em todos os aspectos de nossas vidas. Parecia que o carpete havia sido arrancado e o chão havia derretido debaixo de nós. Todo mundo estava um pouco em pânico para entender como seguiríamos em frente, e levou um tempo para entendermos os detalhes da situação, porque é complicado. Somos uma família, mas também há um grande lado comercial da nossa família.

Ela acrescentou que a situação entre ela e Priscilla foi ainda mais complicada pelo fato de que eles nunca tiveram que lidar com o lado de negócios relacionado ao legado de sua família. Entretanto, após muitas polêmicas, Riley afirma que a situação entre ela e sua avó já foi resolvida, embora ela insista que nunca houve infelicidade entre elas.

- Houve um pouco de agitação, mas agora tudo vai ser como era, contou a artista.