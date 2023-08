Vídeo em que Marina Lima diz que gosta de 'gente chique' viraliza

09/08/2023 | 14:10



A equipe da cantora e compositora Marina Lima, de sucessos como À Francesa e Fullgás, publicou um vídeo de uma entrevista que ela deu no início dos anos 1990. O trecho viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

Nele, a cantora, que estava divulgando o álbum Marina Lima, de 1991, diz que "gosta de coisa chique".

"Eu não gosto de gente que não é chique. Eu não gosto de gente que é avacalhada. É uma coisa minha, particular. (...) Pra ser despojado, tem que ser chique. Despojado não quer dizer que não seja chique. Tem que ser chique", disse a cantora no vídeo. No fim, a edição brinca com as frases.

Os seguidores da cantora aprovaram a lembrança. A também cantora Pabllo Vittar comentou "Chique". A apresentadora Astrid Fontenelle escreveu "Chiquérrima". Outros seguidores lembraram o fato de Marina ser do signo de Virgem.

Em recente entrevista ao Estadão, Marina, agora com 67 anos, disse que tem curtido a vida noturna em São Paulo, onde mora.

"Estou achando de novo que o mundo faz charme. Tenho saído para ver gente, dançar?estou nessa fase".