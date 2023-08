Fiat Fastback chega à linha 2024; veja detalhes

Da Redação

O Fastback tem novidades para a linha 2024. O SUV coupé oferece um novo revestimento no painel interno, acabamento cromado e detalhes escurecidos no externo. Além de novo pacote de opcionais.

O Fastback traz combinação de design, performance, espaço, segurança e tecnologia. Na nova linha MY24, ele recebeu detalhes trabalhados, resultando em um visual mais elegante e expressivo. Em todas as versões, o modelo ganhou novidades no acabamento interno, garantindo mais conforto e sofisticação.

Por dentro, o Fastback ganhou upgrade em sofisticação, com o painel de instrumentos que recebeu um revestimento em couro nas versões Limited Edition Powered by Abarth e Impetus, e em tecido na Audace, sempre com costura dupla.

Essa atenção aos detalhes continua no apoia-braço central e painéis das portas dianteiras, que agora apresentam também a costura dupla, agregando um toque refinado de estilo e conforto. Outro destaque é o acabamento soft touch ao redor das maçanetas internas das portas, que é mais suave e agradável ao toque, proporcionando uma sensação premium.

Também há mudanças na parte de externa. A Limited Edition Powered By Abarth tem como novidades os detalhes cromados no acabamento e badges. Além disso, os acabamentos inferiores, traseiros e dianteiros do para-choque são em Satin Chrome. Para completar, a versão sai da fábrica com rodas 18” diamantadas.

A Impetus também traz acabamento escurecido, que vai desde os retrovisores até os badges, tanto frontais como posteriores. Parte do para-choque ganha ainda detalhes cromados escurecidos. Outra novidade na versão é o Fiat Connect////Me, a plataforma de serviços conectados da marca que fornece ainda mais comodidade, segurança e tranquilidade para o motorista, que passa a integrar a gama de opcionais da Impectus.

Já a versão Audace passa a contar com retrovisores na cor preta brilhante que realçam sua personalidade única. Além disso, os clientes têm a opção de escolher entre os pacotes adicionais: o pack Multimídia 10”, que oferece uma experiência de entretenimento avançada, ou o pack Bancos em Couro, proporcionando um toque de luxo e conforto ao interior do automóvel.

Vale ressaltar que a versão recém-lançada Turbo 200 Automático já chegou ao mercado na linha 2024. Confira os preços de toda a gama MY24 do Fiat Fastback.