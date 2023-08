09/08/2023 | 13:37



Iniesta frustra planos de Messi no Inter Miami e fecha com o Emirates Club: 'Novo desafio'

Andres Iniesta não será mais um ex-companheiro de Barcelona a jogar com Lionel Messi no Inter Miami. Apesar de o clube dos Estados Unidos sondar o experiente meia espanhol, o campeão do mundo optou por fechar com o Emirates Club, de Dubai, no qual chegou sob enorme euforia.

Iniesta foi oficializado no clube dos Emirados Árabes Unidos nesta quarta-feira e celebrou o acordo por uma temporada. "Novo clube, novo desafio, e o mesmo entusiasmo de sempre. Vamos, Emirates Clu", escreveu o jogador em suas redes sociais, antes da coletiva de apresentação.

O clube anunciou a chegada de Iniesta com um vídeo no qual aparece com os dizeres de "capitão." Depois, colocam o jogador de 39 anos vestido com a camisa 8. "Para mim e para minha família será um novo desafio em nossas vidas. Venho com toda a ilusão do mundo, igual quando estive no Barcelona e quando fui ao Japão (atuava no Visel Kobe). Tenho entusiasmo para seguir desfrutando o futebol."

A família do jogador acompanhou toda sua entrevista de apresentação no novo clube. Ele assinou o acordo, que pode ser ampliado após um ano, e chegou falando em ajudar a desenvolver o futebol dos Emirados Árabes.

"Farei todo o possível para ajudar meus companheiros e tentarei contribuir para o crescimento do Emirates Club, uma das equipes mais promissoras desta nação", disse, revelando que tinha outras propostas, entre elas, do Inter Miami.

"Após minha experiência no Japão, agradeço o interesse de muitas pessoas em contar comigo. Aqui, senti que realmente me desejavam, com uma grande confiança do presidente do clube em todos os aspectos, não apenas futebolístico, e isso foi fundamental por minha escolha."