'Only Murders in The Building': 3ª temporada estreia com Meryl Streep e Paul Rudd no elenco

09/08/2023 | 13:25



Criada e estrelada por Steve Martin, a aclamada série Only Murders in the Building está de volta com os primeiros episódios da terceira temporada. A história, que acompanha Charles (Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez), um trio improvável com um podcast sobre crimes reais, terá aguardados novos personagens - e uma trama ainda mais dramática.

Na nova temporada, grandes nomes como Meryl Streep, Paul Rudd, Jesse Williams e Ashley Park integram o elenco. Ao longo dos episódios, os detetives amadores terão que investigar quem cometeu um terrível assassinato em uma peça na Broadway; mais uma vez, todos são suspeitos.

Indicada a 28 Emmys, Only Murders in the Building é uma das séries de comédia mais aclamadas entre público e crítica atualmente. Os dois primeiros episódios da nova temporada estão disponíveis no streaming Star+.