Ratinho brinca na Record que não gostaria de ser presidente: 'Queria ser rei'

09/08/2023 | 13:22



Ratinho voltou à Record nesta terça-feira, 8, apenas para participar de uma entrevista. O apresentador, cujo programa na emissora o alçou à fama, contou curiosidades da vida pessoal, como não gostar de dormir, e relembrou o passado, como a relação com Gugu e Hebe Camargo.

Logo no início da entrevista, conduzida por Flavio Ricco e Gabi França, no O Programa de Todos os Programas, a apresentadora mencionou que Ratinho foi chamado pela imprensa americana de "Rei dos Comunicadores de TV do Brasil". O título o interessou.

"Gostei dessa ideia de majestade. Eu queria ser rei. Queria mandar em tudo. Não queria ser presidente. Presidente tem que pedir para o Congresso. Eu ia ser um baita de um rei", falou o apresentador que está no SBT há 25 anos.

Ele também lembrou que foi político por vários anos, como vereador e deputado federal. Participando inclusive da votação pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor.

Curiosamente, a entrevista ocorreu no mesmo estúdio em que Ratinho comandou o primeiro programa na TV Record. Na conversa, o apresentador recordou também de diversos quadros que criou na atração, como o teste de paternidade, e de figuras que ficaram famosas, como a dupla Rodolfo e ET.

Durante o papo, ele contou da boa relação com Gugu e Hebe Camargo, e de como com a colega o vínculo era melhor. "O Gugu não tomava cachaça", falou, provocando risadas. "Eu e a Hebe enchíamos a cara, toda segunda-feira. Ela quem me ensinou a fazer caipirinha. E a quantidade de fofocas que tinha, a gente falava mal de todo mundo", revelou.

Outra confidência foi puxada por uma mensagem enviada secretamente pelo colega de programa Xaropinho. Ratinho disse que não gosta de ostentação e que tem empreendimentos que nunca visitou dos quais os funcionários nem sabem que ele é o dono. "Já fui em hotel meu que eu paguei estadia", afirmou.

"Tem coisa que não precisa mostrar", disse o comandante das noites do SBT. E deu outro exemplo: "Eu não gosto de vinho, eu bebo cerveja. Fui na casa de um cidadão que abriu um vinho de R$ 25 mil a garrafa. O meu estômago, se eu tomar, ele rejeita. Eu vou passar mal", disse, novamente provocando risadas.

Um hábito que também surpreendeu Flavio Rico e Gabi França foi o de sono. "Eu não gosto de dormir. Durmo 2h da manhã e acordo às 6h. Levanto e já tomo um copão de café", contou.