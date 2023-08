Roberto Nasser Bartoli. A infância na Agenor de Camargo. O trabalho na adolescência. A paixão pelo esporte.

Ademir Medici

10/08/2023



“Nasce um novo pesquisador da Memória, Roberto Nasser Bartoli, o Turcão de Santo André. Resoluto, Turcão passou a fuçar seus guardados e os de sua família e localizou fotos e documentos dos mais importantes, cuja maior parte repassou à Memória para reprodução. São fotos familiares, mas que falam da cidade como um todo”.

Levado pelo próprio Turcão, “Memória” adentrou no Mundo do Turcão. São quatro paredes forradas com fotografias, flâmulas, troféus, medalhas, botons, cartões de prata, homenagens nacionais e internacionais, diplomas e uma gigantesca bandeira do São Paulo FC.

Num quadro, três distintivos que Turcão carregou no peito como árbitro ou bandeirinha da Federação Paulista de Futebol, Federação Universitária Paulista de Esportes e Liga Santoandreense de Futebol.

Noutro quadro, documentos que marcam, numa grande linha do tempo, sua carreira profissional, desde o menino que trabalhou com nomes de históricos farmacêuticos da cidade até os cartões das várias empresas que ele criou - quem lembra do Lanches Nasser ou do Nasser News Comercial Ltda?

Roberto Nasser Bartoli treinador de futebol de salão, de vôlei, de bocha, detetive profissional, cabo eleitoral, apaixonado pelo EC Santo André, o Ramalhão. Memorialista. Boleiro. Ex-presidente do Panathlon Club de Santo André. Criador de campanhas como a Gincana da Bondade, que arrecadava doações para o Banco de Alimentos da cidade.

São várias facetas sintetizadas no Mundo do Turcão. Seus amigos mais queridos estão presentes, entre eles o saudoso Juarez Correa, ilustrador, chargista e cartunista, ex-Diário.

A charge de Turcão criada por Juarez ocupa lugar de destaque na sala. É esta mesma charge que carimba a nova série de “Memória”, com a arte acrescida pelo infografista Agostinho Fratini, do Departamento de Artes do Diário.

VENHAM CONOSCO

Turcão é também amigo de longa data desta página Memória. Em 2009 ele ofereceu à página fotos originais da sua Santo André. Aquele acervo, mais o Mundo do Turcão, formarão um conjunto que, aos poucos, iremos dividir com você, caro leitor.

Mais do que uma homenagem ao Turcão, uma lição de como cada um de nós pode organizar e documentar a sua história. Criam-se ecomuseus. Dividem-se achados com a coletividade. Compõe-se a história de uma cidade, a partir da Rua Agenor de Camargo, na Vila Assunção. Nesta rua, e arredores, Turcão passou a infância.

Crédito da ilustração 1 – Juarez e Agostinho

SELO. Caro leitor, sempre que aparecer este logotipo aqui em Memória saiba que novas histórias do Turcão serão contadas e divididas com você

Cidadão de São Caetano

Todo feliz, o advogado João da Costa Faria informou à Memória: “Finalmente, vou receber o meu título de Cidadão de São Caetano”.

Paulistano, Dr. Faria já é de fato Cidadão são-caetanense, pois vive e trabalha na cidade há muitos anos.

Além de advogado brilhante, militou na imprensa, desde os tempos do News Seller/Diário, do qual foi colaborador. Igualmente, foi radialista e apresentador de TV. Colabora há muito tempo com esta página “Memória”.

A outorga do título de Cidadão de São Caetano ao Dr. Faria será nesta quinta-feira, dia 10, às 19h, na Câmara Municipal, à Avenida Goiás, 600.

UM CONVITE

Dr. Faria, assim que as emoções desta noite, e dias seguintes, passarem, venha nos visitar no DGABC-TV. Aquelas entrevistas que o senhor conduziu na TV de São Caetano hoje são clássicas. Que tal editar alguns trechos e apresenta-los durante entrevista no nosso “Memória na TV”?

Brilho e sucesso hoje na Câmara de São Caetano.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 10 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8461

MANCHETE – Empresário da Fiesp alerta para risco de hiperinflação.

Industriais estão descontentes com política econômica e criticam redutor para os preços.

OPINIÃO/EDITORIAL -Iniciativa histórica.

Os prefeitos do Grande ABC deram um passo decisivo ao reivindicar igual tratamento para as indústrias locais.

COMÉRCIO – A partir do dia 20 (de agosto de 1993), os 300 mil clientes que procuram as três lojas do Hipermercado-Eletro no Grande ABC terão uma surpresa: as duas unidades Santo André e a de São Caetano passarão a se chamar Pão de Açúcar.

FUTEBOL – EC São Bernardo, o velho “Esporte”, acerta com o zagueiro Luiz Pereira, ex-Palmeiras, 44 anos.

EM 10 DE AGOSTO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra): fomos mimoseados com um convite para a sessão literária do Centro Normalista na data de sua fundação, em 2 de agosto. Gratos.

1953 – Instituída a Comissão do IV Centenário da Vila de Santo André da Borda do Campo, em São Bernardo, tendo à frente o jornalista João Domingues Tavares.

1973 – Prefeitura de Santo André fecha a Rua Coronel Oliveira Lima ao trânsito de veículos. É a primeira experiência para transformar a mais badalada rua do Centro em boulervard.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Castilho. Fundado em 10 de agosto de 1937. Elevado a município em 1954, quando se separa de Andradina.

Pelo Brasil: Conde (Paraíba), Fernando de Noronha (Pernambuco), Goioerê (Paraná), Morro Agudo de Goiás, Penalva (Maranhão) e Santa Rosa (Rio Grande do Sul).

HOJE

Dia Internacional do Biodiesel

Dia Internacional da Preguiça (Lazy Day)

Dia Mundial do Leão

Santa Filomena

10 de agosto

Amiga da Luz (Lumena, Luz). Assassinada no ano 304 dC a mando do imperador romano Diocleciano.

A devoção à Santa Filomena foi trazida ao Grande ABC pelo padre Silvio Grecco em 1881, ano da construção de uma capela dedicada à santa.

A capela foi erigida na Rua Marechal Deodoro por uma brasileira, Maria das Dores Jesus, nascida em São Bernardo, conforme estudos do historiador Wanderley dos Santos.

Divulgação: Capela de Santa Filomena, em São Bernardo