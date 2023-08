Ampliação de atendimento em 40% no Jd.Ana Maria com a inauguração da nova unidade de saúde

Da Redação



09/08/2023 | 12:12



O segundo subdistrito de Santo André está prestes a receber um reforço para seus residentes: a Unidade de Saúde da Família do Jardim Ana Maria. Este espaço aprimorado, seguindo os padrões de qualidade Qualisaúde, está em construção na Praça Venâncio Neto e foi inspecionado pelo prefeito Paulo Serra nesta terça-feira (8), acompanhado pelos secretários Gilvan Junior (Saúde) e Vitor Mazzeti Filho (Infraestrutura e Serviços Urbanos).

O prefeito Paulo Serra enfatizou: "Investimos consideravelmente nesta região do Jardim Ana Maria, mas esta instalação de saúde é de suma importância para nós. Assim como estamos fazendo no Parque das Nações, com a biblioteca integrada à Saúde, aqui estamos criando essa sinergia, ampliando as atividades culturais e físicas já em vigor, trazendo um aguardado reforço para a área da saúde. Essa região é essencialmente residencial, abrigando muitos moradores, inclusive muitos idosos, que terão suas opções de saúde, atividades físicas e culturais expandidas até o final do ano."

No presente momento, a unidade de saúde opera em um espaço alugado na Rua Otávio Mangabeira, com pouco menos de 200 metros quadrados. Com a mudança para o novo local, a unidade será transferida para um espaço público de 800 metros quadrados, eliminando o aluguel e proporcionando um ambiente mais amplo, capaz de aumentar a capacidade de atendimento.

"Estamos passando de um imóvel alugado, que gera um custo mensal de R$ 3 mil, para um imóvel próprio com 800 metros quadrados. Isso é um avanço significativo, com aumento na capacidade de atendimento e adoção do padrão de qualidade Qualisaúde. É uma mudança bastante substancial do que temos atualmente para o que teremos até o final do ano", afirmou o prefeito, que instou o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos a garantir agilidade. "Fique tranquilo, prefeito, vamos acelerar o processo e tenho certeza de que a população ficará muito satisfeita, será algo incrível", assegurou Vitor Mazzeti Filho.

Atualmente, a unidade em funcionamento realiza 200 atendimentos diários, totalizando 4 mil ao mês, com cinco consultórios e uma cadeira odontológica. A nova unidade terá sete consultórios e três cadeiras odontológicas, permitindo 280 atendimentos diários (5.600 mensais). "Teremos um aumento de 40% na capacidade, abrangendo odontologia, clínica médica e todos os serviços prestados pela unidade", reforçou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

O prédio que abriga o CEU Ana Maria passará por reformas completas e adequações, incluindo sistemas elétricos e hidráulicos, além de pisos, cobertura, esquadrias metálicas e de madeira.

Além dos já mencionados consultórios e cadeiras odontológicas, a Unidade de Saúde da Família do Jardim Ana Maria contará com salas de observação, procedimentos, suturas, coleta, vacinação e atividades, além de incorporar o auditório já existente, com 200 metros quadrados. O investimento na obra é estimado em R$ 2.226.916,38.

A estrutura do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), que atualmente funciona no mesmo prédio do CEU Ana Maria, será em breve realocada para a Rua Betânia, no Parque Oratório.