Internautas reagem a Érick Jacquin comendo cenoura crua e com terra em MasterChef: Estou chorando

09/08/2023 | 12:10



Como o próprio Érick Jacquin diz: será que estava em tompero? Na última terça-feira, dia 8, o chef de cozinha virou assunto na internet por comer uma cenoura crua e com terra durante episódio do MasterChef Brasil.

Isso porque, na primeira parte do reality, os participantes prepararam receitas com ingredientes das Caixas Misteriosas. Seiji, antes de se tornar o eliminado da semana, ofereceu um prato para lá de inusitado para Jacquin com o legume cru e, digamos, sujo.

No Twitter, os internautas não deixaram o momento passaram batido e comentaram:

[Ele está no] Top10 do MasterChef e não pensa em lavar a cenoura.

Terra na cenoura? Meu pai amado.

Seiji entregou a cenoura com barro. Estou chorando!

Eita!