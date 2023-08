Sheron Menezzes chora e fala sobre cena tensa em Vai Na Fé: - Sensação horrível

09/08/2023 | 12:10



Na reta final de Vai Na Fé, Sheron Menezzes participou do Encontro na manhã desta quarta-feira, dia 9, e se emocionou ao falar sobre os últimos dias nos bastidores da novela e o sentimento de estar se despedindo de sua primeira personagem principal.

A atriz vive Sol, uma mulher cheia de sonhos, vontades e muita força. Nos últimos capítulos da trama, a personagem está mostrando os seus últimos passos e continua a inspirar muitas espectadoras. No bate-papo, a atriz falou sobre uma cena que contracena com Samuel de Assis.

No momento, Sol conversa com o advogado sobre um abuso sexual que sofreu, mas passou toda sua vida assumindo a culpa pelo crime, apesar de ser a vítima. Emocionada, Sheron derramou lágrimas e ficou bastante emotiva ao revelar:

- Sensação horrível. Eu acho que nessa cena, eu falei por muitas mulheres. Eu tive relatos fortíssimos, de mulheres que só entenderam o que passaram depois dessa cena. Que achavam que era normal, que era isso. E quando assistiu a Sol se dando conta do que aconteceu com ela, começou a se dar conta do que tinha acontecido consigo.

Depois de se recompor, a atriz também contou qual foi o segredo para o enorme sucesso da novela:

- Eu acho que ser protagonista de uma novela, principalmente uma novela de sucesso, é uma responsabilidade muito grande porque a gente da o tom, não só da novela, mas a gente dá o tom da nossa equipe. E eu acho que um dos segredos foi o entrosamento que a nossa equipe teve. De estar sempre junto, de estar querendo fazer isso... É muito bom e eu faço questão de estarmos sempre junto, de estar elogiando um ao outro.

Nervosa por estrelar como a protagonista, mas orgulhosa de seu trabalho, Sheron confessou que ficou super ansiosa, mas está feliz com o resultado:

- Eu acho que a gente tem que aplaudir e dar o valor daquilo que a gente está fazendo. Eu tenho muito orgulho do que eu consegui passar para vocês, do que eu consegui dar para vocês. Eu estou muito feliz com o que eu fiz e faria tudo de novo, não mudaria nada.