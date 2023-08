Distribuição dos kits da Choco Run ocorrerá no sábado (12) em Ribeirão Pires

Da Redação



Neste sábado, das 10h às 16h, está programada a distribuição dos kits para a quarta edição da Corrida Choco Run. O local designado para a retirada dos kits é o Centro de Treinamento Técnico (CTT) Vereador João Netto, situado no Complexo Ayrton Senna, acessível pela Avenida Prefeito Valdírio Prisco, número 193, através da rua dos Autonomistas.

Para efetuar a retirada, os participantes devem apresentar um documento de identificação válido e um comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Os corredores têm a opção de fazer uma doação voluntária de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires.

As inscrições para o evento já foram encerradas. A corrida está programada para o domingo seguinte (13), com partida marcada para as 7h no Complexo Ayrton Senna. O percurso será de 7 km, abrangendo corrida e caminhada. Ao final do evento, ocorrerá o já tradicional Desafio do Coelho. Os 50 melhores classificados masculino e feminino do Top 50 da Choco Run participarão deste desafio esportivo no mesmo dia e local da corrida, enfrentando um trajeto de 1 quilômetro. Os cinco primeiros colocados do Desafio do Coelho receberão prêmios.

A organização da Choco Run está sob responsabilidade da Mazza Eventos, com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires através da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer. O fim de semana do evento esportivo coincide com o encerramento do 14º Festival do Chocolate. Os interessados já podem adquirir ingressos para as apresentações de Henrique & Diego (11/08 – 21h), Gian & Giovani (12/08 – 21h), Biquini Cavadão (13/08 – 21h) e o espetáculo infantil Mundo Kaboo (13/08 – 15h).

Alterações no Trânsito – Durante a realização da Choco Run, algumas vias da cidade serão interditadas total ou parcialmente, com o intuito de garantir a segurança dos corredores. As vias incluídas no esquema de interdição são: Avenida Prefeito Valdirio Prisco, Rua Miguel Prisco, Rua Hugo Remigio Zampol, Rua Padre Marcos Simoni, Rua Domingues Benvenuto, Rua Capitão José Galo, Avenida Kaethe Richers (ida e volta antes do Portal), Rua Ângelo Mazieiro, Avenida Francisco Monteiro, Rua Ayrton Jairo França, Rua Palmar e novamente a Avenida Prefeito Valdirio Prisco, finalizando na Rua Santo Bertoldo, com retorno pela Avenida Prefeito Valdírio Prisco e chegada na Tenda Multicultural.

Durante todo o trajeto, agentes de trânsito e Guardas Municipais estarão presentes para orientar tanto os competidores quanto os motoristas, garantindo a segurança e a fluidez do tráfego viário.