Escola de Artes de Ribeirão Pires chega a marca de 40 cursos culturais gratuitos

Da Redação



09/08/2023 | 12:03



No decorrer deste segundo semestre, a Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires, carinhosamente conhecida como Emarp, atingiu um marco significativo ao oferecer um total de 40 cursos culturais gratuitos para os moradores da região. Essa conquista notável solidifica a instituição como um dos principais polos de formação artística na área, enriquecendo as vidas e trajetórias de 1.900 alunos.

Entre esses estudantes, encontra-se Gabriel da Silva Ribeiro, de 22 anos, um talentoso aprendiz de violão na Emarp, que recentemente obteve aprovação para estudar na renomada Fundação Theatro Municipal de São Paulo.

Residente do bairro Jardim Estrela, em Mauá, Gabriel compartilhou a importância da EMARP em sua jornada artística, destacando: "A escola me proporcionou inúmeras experiências incríveis que foram cruciais para o meu desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal. Além disso, abriu portas para oportunidades em outras instituições."

No total, a Escola de Artes de Ribeirão Pires oferece uma ampla gama de 41 opções de cursos culturais, distribuídos entre diversos núcleos, abrangendo música, dança, artes plásticas, teatro e audiovisual. No atual semestre, algumas adições empolgantes incluem aulas de breaking, dança do ventre, stiletto e até mesmo a oportunidade de transformar objetos com arte, especificamente, redimensionando garrafas de vidro. Adicionalmente, a escola está oferecendo uma oficina de teatro gratuita para os habitantes da Quarta Divisão.

Localizada no endereço Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218, Jardim Pastoril, a EMARP foi fundada em maio de 2021 com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e estimular a economia criativa na região. Gabriel expressou sua admiração pelo incentivo proporcionado pela cidade, afirmando: "Muitas pessoas viajam de longe para estudar aqui. A dedicação da cidade é incrível. É sempre gratificante ver o lobby repleto de alunos de todas as faixas etárias."

A diretora da EMARP, Milena Tonetti, enfatizou: "A cultura em Ribeirão Pires é diversa e o crescimento de nossa escola é resultado da colaboração e esforço de todos os profissionais, independentemente de suas áreas de atuação. Em um curto período de tempo, a EMARP já testemunhou muitas histórias enriquecedoras e esperamos dar continuidade a esse trabalho."

Inscrições - Regularmente, a Prefeitura anuncia a disponibilidade dos cursos oferecidos pela EMARP. Atualmente, a escola está com inscrições abertas para as oficinas de stiletto e dança do ventre, com prazo até o próximo sábado, dia 12. Os interessados podem se matricular pessoalmente na escola, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 16h. As oficinas destinam-se a maiores de 16 anos e os documentos necessários para a inscrição incluem cópia do RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência e uma foto 3x4. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável, que também deve apresentar a documentação necessária.