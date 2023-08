Santos anuncia Alexandre Gallo como substituto de Falcão no cargo de coordenador técnico

09/08/2023 | 11:40



O Santos escolheu Alexandre Gallo para assumir o cargo de coordenador técnico no lugar de Paulo Roberto Falcão, que pediu demissão na semana passada em meio a uma acusação de importunação sexual. Conforme informado pelo clube do litoral paulista nesta quarta-feira, o novo profissional começa a trabalhar no CT Rei Pelé a partir de quinta.

Ex-volante, Gallo foi o capitão do vice-campeonato brasileiro do Santos em 1995. Após se aposentar dos gramados, voltou ao time como auxiliar de Vanderlei Luxemburgo em 2004, ano do último título brasileiro conquistado pelos santistas. Ao deixar a Vila Belmiro, iniciou carreira como treinador no Vila Nova.

Na temporada seguinte, quando Luxemburgo foi para o Real Madrid, Gallo deixou a Portuguesa, time que estava treinando na época, para assumir o cargo de treinador alvinegro. "Estamos trazendo um profissional com identificação com o Santos, que já viveu muito esse time e que não pensou duas vezes em aceitar esse desafio", afirmou o presidente Andrés Rueda.

Com trabalhos em times como Internacional, Atlético-MG e Bahia, Alexandre Gallo também foi treinador da seleção brasileira sub-20. Em 2017, foi diretor de futebol do Atlético-MG. Ao sair do clube de Belo Horizonte, voltou a trabalhar como técnico e passou por São Caetano, Botafogo-SP, Santa Cruz e Cianorte. Seu último trabalho foi no Londrina, time que deixou em maio deste ano.

O Santos viveu dias conturbados na semana passada. Na sexta-feira, uma funcionária do hotel onde Paulo Roberto Falcão morava no litoral paulista fez um boletim de ocorrência contra ele, acusando-o de importunação sexual.

Algumas horas depois de o caso vir à tona, o ex-meio-campista pediu demissão "em respeito à torcida, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo", conforme disse em nota oficial publicada em seu Instagram. "Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu", completou.

No domingo, foi a vez de o técnico Paulo Turra ser demitido, após empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, um dia antes. O uruguaio Diego Aguirre foi contratado para o cargo e será apresentado oficialmente nesta quarta-feira.