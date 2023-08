Jujutsu Kaisen em Fortnite: anime chega ao jogo de battle royale

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/08/2023 | 10:55



A mesma energia amaldiçoada que dominou o mundo de Jujutsu Kaisen agora chega à ilha do Battle Royale. Em Quebre a Maldição!, que começou nesta terça-feira (8) e termina em 25 de agosto às 3h (horário de Brasília), jogadores poderão aprender técnicas amaldiçoadas e completar missões para desbloquear cosméticos, se vestir como um mago jujutsu com novos trajes na loja de itens, ganhar recompensas adicionais no Campeonato Jujutsu Kaisen e muito mais.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Tarefas Quebre a Maldição!

Destrua Lhamas Amaldiçoadas que estão andando pela ilha para aprender as técnicas Boneco de Palha e Vazio Roxo. Com elas, complete as tarefas Quebre a Maldição! – que começam no Grau 4 dos padrões da Escola Jujutsu e continue progredindo até o Grau Especial para ganhar Energia Amaldiçoada e desbloquear recompensas cosméticas, incluindo Gesto Técnica das Sombras: Sapo. Compre o Contador de Recompensas Premium para ainda mais recompensas, incluindo o traje Yuji Itadori. Para mais informações sobre as missões e o Contador de Recompensas, visite o blog de Fortnite.

Campeonato Jujutsu Kaisen em Fortnite

Em 11 de agosto, o Campeonato Jujutsu Kaisen é um torneio de duplas no Modo Construção Zero. Os oito melhores colocados de cada região ganharão o emoticon Emoticon Catioríneo Divino. Duplas que conseguiram três eliminações no torneio com a técnica Vazio Roxo serão recompensadas com o Emoticon Olho do Gojo, e quem conquistar no mínimo oito pontos ganhará o Spray Treino do Yuji.

Loja de itens

Os colegas e o professor de Yuji Itadoori juntam-se a ele durante o evento de Jujutsu Kaisen em Fortnite. Os trajes de Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, e Satoru Gojo já estão disponíveis na loja de itens.