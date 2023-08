Giovanna Ewbank afasta rumores de gravidez e explica ausência nas redes sociais

09/08/2023 | 10:10



Super conectada nas redes sociais e acostumada a mostrar inúmeros detalhes do dia a dia, Giovanna Ewbank pegou seus seguidores de surpresa ao passar alguns dias um pouco afastada dos Stories.

Na última terça-feira, dia 8, a apresentadora abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os fãs e foi questionada sobre o sumiço:

Por que ficou sumida uns dias? Você está doente?

Com uma foto ao lado de Zyan, a esposa de Bruno Gagliasso explicou que decidiu não compartilhar muito de seu dia a dia com a família para cuidar da saúde física e mental:

Gente, eu não fiquei sumida, não. Só não apareci tanto por aqui, porque estou em São Paulo, passei por uma cirurgia que logo falo para vocês, fiquei dodói e, como eu tenho conversado aqui com vocês, estou me cuidando das crises de ansiedade que venho tendo com mais frequência.

Em outro momento, Gioh também respondeu a pergunta de um milhão de dólares: você está grávida?. Confusa com o questionamento, a apresentadora compartilhou uma foto onde aparece mostrando a barriga e explicou:

Você é a terceira pessoa que me pergunta isso. Mas, não, não estou. E pretendo ficar um tempo sem engravidar. Três filhos, uma carreira, dez cachorros e um marido já dão muito trabalho.