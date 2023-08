Motorola: razr 40 ultra chega ao mercado na cor “Blue”

Da Redação

A Motorola anunciou o início das vendas do motorola razr 40 ultra na nova cor Blue, edição limitada e exclusiva nos canais próprios da marca. Com tecnologia 5G, a nova tonalidade adiciona toque de sofisticação ao smartphone, realçando ainda mais o exterior do dispositivo.

A novidade chega para se somar às cores Black e a Cor Pantone® do Ano de 20231, Viva Magenta.

O motorola razr 40 ultra apresenta especificações de alto desempenho, uma câmera avançada e recursos aprimorados que prometem satisfazer tanto os entusiastas da tecnologia quanto os amantes de design requintado, combinando sua estrutura de vidro e acabamento fosco ou em vegan leather ultra premium na traseira.

O aparelho conta, ainda, com a maior tela externa e a mais inteligente da categoria, pois realiza todas as funções da tela interna sem nenhuma restrição. A tela externa também conta com tecnologia pOLED no tamanho de 3,6” com taxa de atualização de até 144 Hz e tecnologia zero gap, que permite que o aparelho se dobre completamente pela metade, com as bordas superiores e inferiores alinhadas, tornando o smartphone extremamente fino.