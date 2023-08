Taxas longas de juros ganham força com dólar, mas curtos ficam estáveis após varejo

09/08/2023 | 09:40



Os juros futuros começaram a sessão desta quarta-feira, 9, praticamente ao redor dos ajustes de terça-feira (8) em toda a curva, após terem caído na véspera e diante das vendas no varejo estáveis em junho, contrariando estimativa de queda de 0,2%. As taxas longas, no entanto, ganharam força conforme o dólar virou para o terreno positivo e os rendimentos dos Treasuries curtos avançam.

Às 9h14 desta quarta, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 batia mínima de 12,455%, de 12,448% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 estava em 10,455%, de 10,432%. Já o para janeiro de 2027 marcava máxima de 10,02%, de 9,970% ontem no ajuste. O vencimento para janeiro de 2029 estava na máxima de 10,49%, de 10,43%.