Adesão à greve das Fatecs e Etecs segue baixa no Grande ABC

Lays Bento



09/08/2023 | 09:10



Nesta terça-feira (8), professores, auxiliares docentes e funcionários administrativos das ETECs (Escolas Técnicas) e FATECs (Faculdades de Tecnologia) entraram oficialmente em greve. Entretanto, a paralisação na região ainda tem baixa adesão.

Das 228 Escolas Técnicas (Etecs) e 77 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) existentes no Estado, 116 aderiram ao movimento. Contudo, nas sete cidades da região, somente três instituições informaram apoio ao Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza (Sinteps): ETEC Jorge Street, em São Caetano; ETEC Lauro Gomes e FATEC Adib Moisés Dib, em São Bernardo.

Anunciada por tempo indeterminado, a mobilização reivindica o fim do arrocho salarial, revisão do plano de carreira e imediato pagamento do Bônus Resultado da categoria. “O nosso bônus não foi pago até o momento, não fomos informados da data certa. Além disto, os valores estão bem abaixo da própria inflação”, pontua a professora e presidente da Sinteps, Neusa Santana Alves, que relata ameaças por parte do governo. “Represália sempre terá. O Centro Paula Souza é um órgão tradicional de 50 anos, mas ameaçado pela implementação de ensino técnico diretamente na rede estadual. Só que, por paralisar, nós também já tivemos ameaça de demissão”, conta.

Em nota, o Centro Paula Souza (CPS) afirma que a Bonificação por Resultados, referente ao ano de 2022, foi publicada recentemente no Diário Oficial do Estado e será paga até outubro, podendo ser antecipada para setembro. Já a proposta do novo plano de carreira será encaminhada às instâncias responsáveis para análise até setembro, com contribuições do Centro Paula Souza a serem avaliadas.

Até o fechamento desta edição, as unidades da Etec e Fatec da região estavam com aulas confirmadas para hoje.