Palmeiras encara o Galo para consolidar classificação

João Tollotti



09/08/2023 | 08:59



Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam logo mais, às 21h30, no Allianz Parque, na partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Na semana passada, o verde conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 em Belo Horizonte, trazendo a vantagem de empate para a partida diante de seus torcedores, com expectativa de casa lotada. No último treino promovido ontem pelo técnico Abel Ferreira, todo elenco esteve à disposição, o que sinaliza força máxima para o duelo de logo mais.

Já o Atlético, do técnico Felipão, quer aproveitar o entusiasmo pela vitória do último domingo contra o São Paulo para reverter o placar e seguir vivo.