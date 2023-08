Charge - 9 de agosto 2023

Seri



09/08/2023 | 08:42



Presidente do Consórcio Intermunicipal e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) busca união completa do Grande ABC para utilizar a reunião agendada para segunda-feira com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes, para destravar o PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado), proposta que prevê avanço em conjunto da Região Metropolitana do Estado de São Paulo.