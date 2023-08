FGV: IPC-S acelera em 5 das 7 capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de agosto, diz FGV

09/08/2023 | 08:33



O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou acréscimo em cinco das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de agosto, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 9. No período, o indicador acelerou de 0,07% para 0,14%. O ritmo de queda nos preços diminuiu no Recife (-0,35% para -0,11%) e no Rio de Janeiro (-0,26% para -0,05%). Além disso, a inflação acelerou em Salvador (0,26% para 0,42%), Porto Alegre (0,10% para 0,23%) e São Paulo (0,04% para 0,14%). Em contrapartida, a FGV apurou desaceleração da inflação em Brasília (1,07% para 0,80%) e queda mais acentuada dos preços em Belo Horizonte (-0,32% para -0,47%).