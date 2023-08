Michel Temer participa de encontro jurídico a partir das 10h, em Santo André

Raphael Rocha



09/08/2023 | 08:31



Ex-presidente da República, Michel Temer (MDB) será um dos palestrantes do 2º Encontro Jurídico de Santo André, que será realizado hoje, no Cine Theatro Carlos Gomes, a partir das 10h. A atividade é organizada pela Prefeitura de Santo André, em parceria com a subsecção da OAB andreense, em solenidade ao Dia do Advogado.

Além de Temer, o encontro vai reunir o juiz de direito e diretor do Fórum de Santo André, Marcelo Franzin Paulo; o desembargador do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) Marcelo Vieira de Campos; a presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini; o presidente da OAB subsecção de Santo André, Leonardo Dominiqueli; o secretário de Assuntos Jurídicos de Santo André, Caio Costa e Paula; e o professor titular do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da USP, Alamiro Velludo Salvador Netto.

Caio Costa e Paula, ao Diário, disse que as 500 vagas disponibilizadas para o evento foram preenchidas. “Será um encontro de grandes mentes do nosso direito. Não quisemos fechar um tema específico diante da magnitude dos convidados. Será uma celebração aos advogados, para que possamos ouvir histórias e visões de figuras que são referências para a nossa profissão”, comentou o secretário.

Há duas semanas, quando Caio esteve na sede do Diário e tinha comentado a respeito da expectativa do evento. “Tradicionalmente costuma-se organizar uma semana de palestras e debates. Decidimos concentrar em um único dia, também com o objetivo de trazer nomes de peso. Teremos o professor Michel Temer, que foi presidente da República, mas é um constitucionalista extremamente respeitado; o professor Alamiro Velludo, professor de direito penal da USP, e o desembargador federal Márcio Vieira, que foi procurador-geral do município aqui na cidade, teve carreira junto à Presidência da República, foi juiz eleitoral no TRE Tribunal Regional Eleitoral. É um pacote pesado com uma dinâmica de encontro mesmo, sem ser aquela coisa maçante. Será um café para que possamos ouvir grandes juristas do Brasil.”

SOLENIDADES

O Dia do Advogado é celebrado na sexta-feira, mas as solenidades em Santo André começaram ontem, com sessão solene na Câmara Municipal. Além da atividade no Cine Theatro Carlos Gomes, na sexta-feira haverá comemoração à data, em uma casa de festas na Rua das Figueiras, no bairro Jardim.

“Para a advocacia, é uma data memorável e significativa, porque, além de nós, advogados, adquirimos um pouquinho do conhecimento do doutor Michel Temer sobre direito constitucional. É um momento e é um privilégio também para nossa cidade, para nossa advocacia andreense, receber um jurista de tamanho e importância para o mundo jurídico. Nós estamos muito felizes e muito entusiasmados em poder compartilhar um pouquinho de conhecimento do que o doutor Michel Temer tem para fornecer para nossa advocacia andreense”, comentou Dominiqueli.