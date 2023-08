Câmara retoma projeto que visa qualificar funcionários

Da Redação



09/08/2023 | 08:26



A Câmara de Ribeirão Pires, em parceria com a Fauscs (Fundação de Apoio da Universidade Municipal de São Caetano), retomou ontem o projeto Escola do Parlamento. A iniciativa tem como objetivo preparar os servidores públicos e as assessorias dos gabinetes em relação aos processos legislativos.

Cerca de 30 servidores efetivos e comissionados participaram da aula inaugural, com o tema ‘Como Alcançar seus Objetivos’, ministrada pelo professor Marco Pazzini, no Plenário Roberto Bottacin Moreira.

“Servidores públicos, principalmente os efetivos, com o tempo acabam perdendo a motivação e, nesta palestra, falo não somente sobre alcançar objetivos, mas também sobre a importância de realizar sonhos. E quando motivamos um trabalhador, isso também influencia no trabalho dele. Uma pessoa mais feliz é um servidor mais feliz, o que reflete diretamente, nesse caso, no atendimento ao público e desenvolvimento da cidade”, afirma Pazzini.

Ao todo, serão realizados cinco encontros presenciais até o mês de dezembro, além da disponibilização de materiais on-line. Nesse período, serão trabalhados os temas ‘Importância da Comunicação Falada e Escrita’ e ‘A Comunicação do Poder Público através das redes sociais’, divididos em módulos.

“O projeto é pensado pela Câmara para, além de motivar os nossos funcionários e funcionárias, também ampliar o conhecimento dos profissionais e agregar valor ao seu currículo, promovendo melhorias em todo setor”, explica Isaias Raimundo dos Santos, secretário geral do Legislativo.

A Escola do Parlamento de Ribeirão Pires foi implantada no Legislativo, em 2021, e busca desenvolver os servidores para atender melhor aos parlamentares, bem como as necessidades da cidade e de toda população.