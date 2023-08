Corinthians segura Newell?s, contorna pressão e se impõe rumo às quartas da Sul-Americana

08/08/2023 | 23:51



O Corinthians mostrou frieza e transmitiu confiança para sair de Rosário, na Argentina, classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O time de Vanderlei Luxemburgo conseguiu conter o ímpeto do Newells Old Boys, administrou a vantagem obtida no jogo de ida e, com o empate sem gols, ficou com a vaga.

Sem boa pontaria e com Cássio em uma noite eficaz, foi impossível para o Newells vencer a defesa corintiana. Não foi um jogo de grandes defesas e lances técnicos, e o ambiente externo ao campo foi o que mais tomou a atenção, com caso de racismo, ataque a ônibus e confusão no estádio.

Nas quartas de final, o Corinthians enfrentará Estudiantes de La Plata ou Goiás. No primeiro encontro, os argentinos levaram a melhor com uma vitória por 3 a 0. A decisão será nesta quarta, às 19h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Apesar do clima da torcida e dos fogos de artifício que precederam o apito inicial, a partida demorou a para aumentar sua temperatura. Os dois times arriscaram chutes de longa distância, mas o jogo muito estudado mostrava um Corinthians a fim de explorar falhas pontuais dos argentinos, e o Newells Old Boys com mais posse de bola e pressionando a saída de bola alvinegra.

A pressão do Newells se intensificou, e Cássio precisou trabalhar algumas vezes. A falta de capricho nas finalizações foi marca registrada dos argentinos ao longo da etapa inicial. Os donos da casa não levaram muitos sustos à meta alvinegra.

O contragolpe passou a ser a única arma do Corinthians, especialmente com Wesley e Adson. Mas o jogo truncado justificou o placar sem gols. Enquanto o Newells sofreu para dar velocidade aos seus lances de ataque, o Corinthians controlou o ímpeto argentino e prendeu a bola no meio de campo.

No intervalo do jogo, houve grande confusão nas arquibancadas entre torcedores de Corinthians e Newells Old Boys após a divisória entre os dois grupos ceder. Garrafas e cadeiras foram atiradas e o reinício do jogo ultrapassou a marca de 25 minutos.

Com o placar zerado, não havia alternativa para o Newells. O time argentino precisava atacar e calibrar as finalizações. Mas as intenções não conseguiram se transformar em ações efetivas. Os comandados de Gabriel Heinze não encontravam brechas na defesa alvinegra. A produtividade argentina despencou, e o Corinthians pôde se acomodar.

O contra-ataque corintiano só encaixou o primeiro lance aos 26 minutos do segundo tempo. A estratégia, porém, surtia efeito. Nos 10 minutos finais, o Newells voltou a se soltar. Cássio e Fábio Santos salvaram o que seria o primeiro gol do duelo.

Com o cronômetro a favor do Corinthians, a pressão era toda sobre o conjunto de Rosário. E essa pressão fez com que o Newells repetisse os mesmos erros de todo o jogo e facilitasse a vida alvinegra rumo à próxima fase.

O Corinthians volta a atuar no domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Coritiba, equipe que também briga por posições na parte final da tabela do torneio. As partidas das quartas de final da Sul-Americana estão agendadas para acontecer entre 22 e 24 de agosto (ida) e 29 e 31 de agosto (volta).

Antes de a bola rolar, câmeras de corintianos registraram um torcedor do Newells imitando um macaco na direção deles. O time argentino usou as redes sociais para publicar uma mensagem contra o racismo, mas não surtiu efeito. Na fase de grupos, o conjunto de Rosário foi punido pela Conmebol com multa de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 490 mil) por insultos do mesmo teor contra santistas. Também houve registro de um ônibus com torcedores corintianos alvo de apedrejamento.

FICHA TÉCNICA

NEWELLS OLD BOYS 0 X 0 CORINTHIANS

NEWELLS OLD BOYS - Hoyos; Armando Méndez, Velázquez, Glavinovich (Sordo), Ortiz e Martino (Portillo); Sforza, Iván Gómez (Pérez Tica), Cristian Ferreira e Balzi (Aguirre); Recalde (Reasco). Técnico: Gabriel Heinze.

CORINTHIANS - Cássio; Bruno Méndez, Gil, Caetano e Matheus Bidu (Fábio Santos); Fausto Vera, Maycon e Ruan Oliveira (Giuliano); Adson (Fagner), Wesley (Ángel Romero) e Yuri Alberto (Felipe Augusto). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CARTÕES AMARELOS - Fagner, Cristian Ferreira, Sordo, Iván Gómez e Glavinovich.

ÁRBITRO - Andrés Rojas (COL).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Coloso del Parque, em Rosário (ARG).