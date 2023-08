AD Santo André vence Sesi e força terceira partida da semifinal

Cleber Ferrette



A meninas da AD Santo André supreenderam o Sesi Araraquara ontem à noite e venceram a segunda partida do playoff semifinal da LBF (Liga de Basquete Feminino). Jogando no interior, as andreenses fizeram 68 a 58 e empataram a série em 1 a 1. O resultado força a terceira partida, que será disputada amanhã, 21h, também no interior.



As andreenses mudaram a postura em relação ao primeiro jogo. A equipe do técnico Rafael Choco ajustou a marcação e anulou o poder ofensivo de Araraquara, que encontrou bastante dificuldade. Exemplo disso, foi a eficiência do time do interior em arremessos de três pontos. No jogo de ida, o aproveitamento do Sesi passou dos 50%. Ontem, ficou em 15%, acertando apenas cinco cestas de 33 tentativas. Já as andreenses, em uma noite muito favorável, acertaram 10 arremessos de 26, aproveitamento acima de 40%. Em lances livres então, a superioridade de Santo André foi esmagadora, acertando 18 de 19 arremessos, atingindo impressionantes 94% de aproveitamento.



A MVP (sigla em inglês para a melhor jogadora da partida) foi a armadora Lays. do Santo André. A atleta anotou 22 pontos, pegou oito rebotes e deu três asistências. “Viemos para vencer. Obedecemos muito as orientações técnicas e táticas do nosso técnico e deu muito certo. Estou muito feliz com o resultado e na quinta-feira vamos entrar com essa mesma disposição para sair novamente com a vitória”, falou Lays ao final da partida.



A armadora Tassia também foi fundamental na partida de ontem, anotando 15 pontos e pegando oito rebotes.