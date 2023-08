Santo André Intelli busca empate heróico contra o Corinthians

Cleber Ferrette



08/08/2023 | 21:55



A primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista de Futsal foi emocionante. Jogando no Ginásio do Parque São Jorge, na noite desta terça-feira (8), o Santo André conseguiu um empate heróico e terá boa vantagem para a partida de volta.

O alvinegro abriu 2 a 0 no placar logo no início do jogo. O Santo André levou um tempo para entrar na partida, mas conseguiu ajustar a marcação e passou a pressionar mais no ataque. O time da região diminuiu na segunda etapa, faltando 16 minutos para o final. E já no apagar das luzes, com o goleiro linha em quadra, o Santo André chegou ao empate faltando 10 segundos para o apito final. Os dois gols foram marcados pelo ala Two.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 16, no Ginásio Noêmia Assunção, no Camilópolis. O Santo André joga pelo empate para avançar à final contra o Magnus.