O que fazer em Nova York – 40 atrações e roteiro de 7 dias

A lista de o que fazer em Nova York é ampla. Por isso, a primeira coisa que você deve saber é: não espere conhecer todas as atrações da Big Apple em uma única viagem, a não ser que você pretenda passar mais de um mês por lá. Eu mesmo tive que ir um bocado de vezes para visitar tudo que indico aqui.

O lance é que poucos destinos do mundo reúnem tantos pontos turísticos quanto Nova York. Mas não se preocupe. Neste post, você conseguirá identificar os que mais combinam com seu estilo e montar um roteiro cheio de experiências legais. Inclusive, vou deixar mais abaixo sugestões nesse sentido, também.

De cara, uma dica importante: não vá para Nova York sem estar conectado com um chip de internet. Isso porque o Google Maps é fundamental para ganhar tempo e se deslocar pela cidade. Você vai precisar dele o tempo todo.

O chip também ajuda com reservas e ingressos. Eu uso o America Chip e recomendo (entrando aqui, você ganha 10% de desconto). Ele tem esquema de e-sim (você recebe um QR Code, escaneia e pronto, nem precisa instalar um chip propriamente dito) e funciona muito bem na Big Apple.

O que fazer em Nova York

Paulo Basso Jr. O lindo skyline de Nova York com a Estátua da Liberdade

Quem vai pela primeira veza Nova York não pode deixar de conhecer os clássicos, como a Estátua da Liberdade, a Times Square, o Central Park. o Empire State Building, o Museu de História Natural, o SoHUo e os shows da Broadway.

A partir daí, dá para ampliar o roteiro para o One World Observatory, o High Line, o Brooklyn, os mercados gastronômicos (sim, há vários, e de diversas especialidades) e, sobretudo, atrações revitalizadas ou mais modernas. Entre elas estão o fotogênico observatório Summit One Vanderbilt, a região de Hudson Yards, o Whitney Museum of American Art e o Pier 17.

Juntando tudo em uma lista enorme (eu sei!), as principais atrações de Nova York são:

Estátua da Liberdade Times Square Empire State Building Rockefeller Center Central Park Metropolitan Museum of Art Museu de História Natural Museu Solomon R. Guggenheim Quinta Avenida MoMA Broadway Summit One Vanderbilt Grand Central Terminal Bryant Park Macy’s High Line Chelsea Market The Edge Little Spain Vessel Pier 57 Little Island Whitney Museum of American Art Flatiron Building Madison Square Garden SoHo Little Italy e Chinatown One World Observatory 9/11 Memorial & Museum Touro de Wall Street Fearless Girl Pier 17 Tin Building by Jean-Georges Eataly Stone Street Brooklyn Bridge DUMBO Williamsburg Coney Island Outlets

Outras atrações

Epa, mas ainda tem muitas outras atrações na cidade que não aparecem aí, como missas gospel no Harlem, jogos do Yankees e do Mets (beisebol), do Giants e do Jets (futebol americano), tours de barco, loja do Harry Potter, Bronx Zoo, Bronx Zoo, Intrepid Sea, Air & Space Museum, mercados de rua…

Pois é, a lista de pontos turísticos de Nova York é sem fim, mas eu vou me ater as 40 atrações listadas acima, porque acho que elas resumem bem o que os brasileiros curtem mais.

Caso queira expandir horizontes na Big Apple, porém, recomendo os posts do ótimo site Dicas Nova York, do meu amigo Fabio Angheben, que mora na cidade e conhece cada esquina da região.

De qualquer forma, para ajudá-lo a montar seu roteiro em Nova York, vou detalhar as 40 atrações citadas e passar diversas outras dicas. Para isso, dividi este post nos seguintes tópicos:

Bairros de Nova York

40 atrações em Nova York

Como economizar nos ingressos

O que saber antes de ir a Nova York

Roteiro de 7 dias em Nova York

Quando ir a Nova York

Como chegar a Nova York

Como ir do aeroporto para o hotel em Nova York

Transporte em Nova York

Onde comer em Nova York

Onde ficar em Nova York

Planeje sua viagem para Nova York

E aí, pronto para se divertir na Big Apple?

Bairros de Nova York

Paulo Basso Jr. Vista da Manhattan Bridge, no DUMBO, sub-bairro do Brooklyn

Nova York é dividida em cinco grandes bairros: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. A maior parte das atrações turísticas (todas as citadas aqui, por exemplo) se concentra nos dois primeiros que, por sua vez, são divididos em muitos sub-bairros ou distritos.

Em Manhattan, por exemplo, tem o SoHo, o Financial District, o Greenwich Village, o Chelsea, o Hells Kitchen e por aí vai. Já no Brooklyn estão o DUMBO, o Williamsburg, a Coney Island…

Manhattan

Uma dica importante é, antes da viagem, observar bem o mapa de Nova York, sobretudo o da ilha de Manhattan. Ele é dividido nas seguintes regiões:

Lower Manhattan ou Downtown (no caso, o sul, onde está o Financial District).

ou (no caso, o sul, onde está o Financial District). Midtown (o coração da ilha, onde está a Times Square e o Empire State Building).

(o coração da ilha, onde está a Times Square e o Empire State Building). Upper Manhattan ou Uptown (no caso, o trecho norte, embora dificilmente os turistas vão além de Upper East Side e Upper West Side, nas imediações do Central Park e mais próximas a Midtown).

Ter essa noção é algo muito válido na hora de pegar o metrô, por exemplo, como explicarei mais abaixo.

Ainda em Manhattan, vale saber que, com exceção do trecho sul, onde está o Financial District, o urbanismo por lá foi meticulosamente planejado. Assim, da Houston St. para cima, todas as ruas correm no sentido leste-oeste, são paralelas e têm nomes de números ordinais que vão desde a 1th até a 220th.

Tabuleiro de xadrez

Como ocorre em muitas cidades americanas, as ruas são divididas em West (oeste) e East (leste) e, muitas vezes, têm numeração duplicada.

As avenidas, por sua vez, correm perpendiculares às ruas e também têm nomes de números ordinais, de 1th até 12th. Mas a lógica é quebrada vez por outra. Entre a 3th e a 5th Ave., por exemplo, estão a Lexington, Park e Madison.

Na prática, boa parte de Manhattan parece um tabuleiro de xadrez, com as ruas para os lados e as avenidas para cima e para baixo.

Mas não se preocupe em se perder. O Google Maps está aí para ajudar e basta indicar para onde vai para encontrar todos os detalhes na tela, inclusive na hora de pegar os meios de transporte. Entendeu a importância de contar com um chip de internet em Nova York?

40 atrações em Nova York

Confira detalhes das principais atrações de Nova York. Assim, ficará mais fácil saber quais delas não podem ficar de fora do seu roteiro.

1. Estátua da Liberdade

Paulo Basso Jr. Na Liberty Island, você chega aos pés da Estátua da Liberdade

A Estátua da Liberdade, maior símbolo dos EUA, fica na Liberty Island, uma ilhota ao sul de Manhattan. Para chegar lá, é preciso comprar os ingressos e pegar os barcos da Statue Cruises, que tem saídas do Battery Park, em Nova York, e do Liberty State Park, em New Jersey.

No caminho, já dá para fazer altas fotos da estátua. Ao desembarcar, é possível chegar pertinho e, com ingressos especiais, subir ao pedestal e até mesmo à coroa. Aqui, você vê todos os detalhes do passeio.

Ainda na Liberty Island há um museu que conta a história do monumento. Ali você fica sabendo que a estátua, inaugurada em 28 de outubro de 1886, foi dada de presente aos Estados Unidos pela França. O local exibe moldes e a tocha original, que já foi substituída.

Retorno inclui parada

Na volta, os barcos da Statue Cruise param na Ellis Island, onde fica o Museu da Imigração. Dá para descer e dar uma espiada (vale a pena pelas lindas vistas do skyline de Nova York) ou seguir adiante.

Dica: caso não queira pagar para ir até a Liberty Island, dá para ver a estátua de perto nos ferries gratuitos que partem para a Staten Island, um dos bairros de Nova York. Eles partem do terminal localizado perto das estações de metrô South Ferry (linha 1), Whitehall (linha R) e Bowling Green (linhas 4 e 5).

Ir até o local em que o monumento fica, porém, é mais especial.

Horário : A maioria dos brasileiros segue para a Estátua da Liberdade pelo Battery Park. Os barcos partem de lá a cada 40 minutos, entre 9h30 e 15h30. O trajeto dura cerca de 20 minutos. Para retornar, o último barco sai da Liberty Island às 17h.

: A maioria dos brasileiros segue para a Estátua da Liberdade pelo Battery Park. Os barcos partem de lá a cada 40 minutos, entre 9h30 e 15h30. O trajeto dura cerca de 20 minutos. Para retornar, o último barco sai da Liberty Island às 17h. Ingressos: Confira informações e valores aqui. O tour para a Estátua da Liberdade também está incluído no New York CityPASS, cartão digital que garante 40% de desconto caso pretenda ir a diversas atrações de Nova York.

2. Times Square

Paulo Basso Jr. Times Square

A Times Square é uma das atrações mais visitadas do mundo. Trata-se de uma praça situada em Midtown, repleta de telões com luzes brilhantes e sempre lotada de gente trabalhando, passeando ou simplesmente contemplando o visual.

Ela está localizada no coração de Manhattan e é conhecida por seus grandes telões, suas luzes brilhantes e a multidão incessante de pessoas dia e noite.

Os telões da Times Square são constantemente atualizados com novas imagens e anúncios. Inclusive, por meio do aplicativo TSX, dá para deixar seu recado por lá a partir de US$ 40.

A praça mais famosa de Nova York também costuma reunir figuras emblemáticas, como o Naked Cowboy e uma galera fantasiada oferecendo fotos em troca de alguns dólares. Outro destaque é que há muitas lojas nos arredores, entre elas a coloridíssima M&M’S World, dos chocolatinhos coloridos.

3. Empire State Building

Paulo Basso Jr. Observatório do Empire State Building

O Empire State Building é um dos edifícios mais icônicos de Nova York e, também, um dos observatórios mais populares. Inaugurado em 1931, fica no 86º andar do edifício e oferece vistas panorâmicas da cidade, inclusive de um terraço aberto, mas com interferência de grades.

Melhor do que o observatório é curtir o museu do edifício, com dados sobre sua construção e uma divertida área que aborda os filmes gravados no local, entre eles o icônico King Kong.

Há também uma sala com fotos de personalidades que visitaram o Empire State Building, com destaque para os brasileiros Pelé e Ronaldinho Gaúcho.

Endereço: Empire State Building: 350 Fifth Ave, New York.

Empire State Building: 350 Fifth Ave, New York. Horário: O observatório pode ficar aberto entre 9h e meia-noite, dependendo da época do ano. Funciona diariamente. Consulte o calendário aqui.

O observatório pode ficar aberto entre 9h e meia-noite, dependendo da época do ano. Funciona diariamente. Consulte o calendário aqui. Ingressos: Confira informações e valores aqui. O Empire State Building também faz parte do pacote New York CityPASS, que garante desconto a quem visita diversas atrações de Nova York.

4. Rockefeller Center

Paulo Basso Jr.

O Rockefeller Center é um complexo de 19 edifícios localizado em Midtown, no coração de Manhattan. O maior destaque é o Top of the Rock, um dos melhores observatórios de Nova York, que fica no 70º de um dos prédios e oferece vista para locais icônicos, como o Central Park, o Empire State Building e o Chrysler Building.

Outro ponto turístico do Rockefeller Center é o Radio City Music Hall, teatro histórico que já recebeu grandes artistas. É no complexo que fica também a FAO Schwarz, uma das loja de brinquedos mais encantadoras do mundo.

Nada chama mais atenção no Rockefeller Center, porém, do que a Árvore de Natal e o rinque de patinação, símbolos do inverno em Nova York.

Endereço : 45 Rockefeller Plaza, New York.

: 45 Rockefeller Plaza, New York. Horário : O Top of The Rock abre diariamente, das 9h à meia-noite.

: O Top of The Rock abre diariamente, das 9h à meia-noite. Ingressos: Confira informações e valores aqui. O Top of the Rock é mais um ponto turísticos que faz parte do pacote New York CityPASS, que garante desconto a quem visita diversas atrações de Nova York.

5. Central Park

Paulo Basso Jr. Central Park

O Central Park é um parque público de 843 acres localizado no coração de Manhattan. Cerca de 40 milhões de visitantes passam por lá todos os anos, o que faz dele a área verde mais visitada dos Estados Unidos.

Eu adoro ir até lá, seja para fazer um piquenique, seja para caminhar ou curtir as atrações. Tem um pouco de tudo na região, como jardins, (destaque para o Conservatory Garden, o Rose Garden e o Shakespeare Garden), um zoológico e fontes. Isso sem contar que ele está ao lado de museus (como o de História Natural e o Metropolitan) e o Lincoln Center, um espaço de artes.

Eu só não curto ver os cavalos puxados por charretes. Nada a ver, né? Muito melhor que fazer um tour nelas e conferir de perto alguns dos monumentos do Central Park.

Entre eles, destaco o Strawberry Fields, um memorial a John Lennon, que foi assassinado ali perto em 1980, a escultura de granito Imagine, uma estátua de bronze de Peter Pan e a Bethesda Fountain, popularmente associada à história de Alice no País das Maravilhas (embora não tenha relação direta com a obra).

Horário: O Central Park fica aberto diariamente das 6h à 1h da manhã.

6. Metropolitan Museum of Art

Paulo Basso Jr. Metropolitan Museum of Art

O Metropolitan Museum of Art, também conhecido como MET, é um dos maiores e mais importantes museus de arte do mundo. Localizado a leste do Central Park, abriga uma coleção de mais de dois milhões de obras de arte de todas as épocas e culturas.

Há alas para todos os gostos. Tem arte egípcia, grega, romana, assíria, bizantina, medieval, renascentista, barroca, neoclássica, impressionista, pós-impressionista, moderna e contemporânea.

Eu sempre fico impressionado com a coleção de impressionismo. As exposições de Van Gogh e Monet são incríveis. Nem precisa gostar de museu para ficar de queixo caído. A parte do Egito Antigo também é demais.

Uma boa dica é dar um pulo no café do MET, do qual se tem uma linda vista do Central Park. Não deixe também de ir ao jardim japonês, um oásis de paz e tranquilidade no coração de Manhattan.

Endereço : 1000 5th Ave, New York.

: 1000 5th Ave, New York. Horário : De domingo a terça e quinta (fecha na quarta), das 10h às 17h. Aos sábados e domingos, das 10 às 21.

: De domingo a terça e quinta (fecha na quarta), das 10h às 17h. Aos sábados e domingos, das 10 às 21. Ingressos: Confira informações e valores aqui. Há também opções de tours guiados e privativos pelo museu.

7. Museu de História Natural

Paulo Basso Jr. Insetário no Museu de Historia Natural de Nova York

Popularmente conhecido entre os brasileiros como o local do filme Uma Noite no Museu, estrelado por Ben Stiller, o Museu de História Natural de Nova York é o melhor do gênero no mundo.

São cinco andares com ossadas de dinossauros e mamíferos empalhados, com destaque para uma enorme baleia azul.

O local ainda conta com um ótimo planetário e uma ala nova, com um insetário fantástico (sério, vá com calma para curtir cada detalhe do prédio, que parece uma colmeia gigante) e um borboletário (pago à parte, mas que pode ser incluído no pacote de quem tem o New York CityPASS).

Dica: a entrada principal, bem em frente ao parque, costuma ficar lotada. Vá na rua de cima, a 81st, onde há outra acesso, geralmente bem mais tranquilo. Ah, e de preferência, faça a visita nos primeiros horários da manhã, sobretudo nos fins de semana, quando o museu enche.

Endereço : 200 Central Park West, New York.

: 200 Central Park West, New York. Horário : Diariamente, das 10h às 17h30.

: Diariamente, das 10h às 17h30. Ingressos: Confira informações e valores aqui. O Museu de História Natural é mais um ponto turísticos que faz parte do pacote New York CityPASS, que garante desconto a quem visita diversas atrações de Nova York e ainda inclui uma atividade especial a ser escolhida na hora, como o borboletário.

8. Museu Solomon R. Guggenheim

Paulo Basso Jr. Museu Solomon R. Guggenheim

Não tem museu mais bonito em Nova York do que o Guggenheim. Ao menos quando o assunto é fachada. Curvilíneo, o design do prédio projetado pelo renomado arquiteto americano Frank Lloyd Wright é incrível e já vale a visita.

Para os fãs de arte, há muito mais o que ver lá dentro, pois a coleção permanente do museu é belíssima. Há obras de Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Marc Chagall, Jackson Pollock e Andy Warhol.

Endereço : 1071 5th Ave, New York.

: 1071 5th Ave, New York. Horário : Diariamente, das 11h às 18h.

: Diariamente, das 11h às 18h. Ingressos: Confira informações e valores aqui. O Guggenheim também está no pacote do New York CityPASS, que garante desconto a quem visita diversas atrações de Nova York.

9. Quinta Avenida

Paulo Basso Jr. Quinta Avenida, em Nova York

Olha ela aí. Para muitos viajantes, a 5th Ave, ou Quinta Avenida, é a alma de Nova York. É no trecho mais próximo ao sul do Central Park, em Midtown, que estão lojas de luxo como Saks Fifth Avenue, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Prada e Tiffany & Co, Burberry e até mesmo Apple.

Um pouco mais para o sul, o glamour vai ficando de lado para dar lugar a vitrines de marcas mais populares, como Hollister, Gap, H&M, Zara e Victoria’s Secret. Pois é, tem espaço para muita gente fazer comprinha por lá.

Uma vez na Quinta Avenida, não deixe de visitar também a icônica St. Patrick’s Cathedral. Com decoração neo-gótica, é uma das igrejas católicas mais importantes da cidade.

10. MoMA

Paulo Basso Jr. MoMA

Se eu tivesse que escolher apenas um museu de artes para ir em Nova York, meu dedo apontaria para o MoMA, o Museum of Modern Art. Motivos para isso não faltam. O local é divertido, colorido e animado, com obras de gênios como Dalí, Andy Warhol, Monet, Van Gogh e Matisse.

Ao todo, são seis andares de exposições, com diversos quadros icônicos. Uma dica é, na saída, passar na loja do museu. Os itens vendidos por lá são fantásticos e muito criativos. Vale a visita, por sinal, mesmo que você não pretenda entrar no museu.

Endereço : 11 W 53rd St, New York.

: 11 W 53rd St, New York. Horário : Diariamente, das 10h30 às 17h30. As visitas nas manhãs de segunda, das 10h30 às 13h, são exclusivas para membros.

: Diariamente, das 10h30 às 17h30. As visitas nas manhãs de segunda, das 10h30 às 13h, são exclusivas para membros. Ingressos: Confira informações e valores aqui.

11. Broadway

Paulo Basso Jr. MJ The Musical, na Broadway

A mundialmente famosa Broadway leva o nome da avenida em que se concentram dezenas de teatros em Nova York, embora eles se expandam pelos arredores entre as 6th e 8th Ave, formando um quadrado entre a 41st e a 54st.

O fato é que não faltam opções para quem deseja curtir alguns dos espetáculos mais aclamados do mundo. Há muitos clássicos, como O Rei Leão, Chicago, Wicked e Hamilton, mas vale a pena ficar de olho também nas peças mais modernas. Eu vi MJ The Musical e adorei. Postei até um texto sobre o espetáculo.

Também recomendo colocar no radar De Volta para o Futuro, o Musical, New York, New York, A Vida de Pi, Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Fleet Street e Once Upon a One More Time.

Muita gente acha que é preciso vestir roupas formais para ir aos espetáculos da Broadway, mas que nada. Com bermuda e shorts você entra numa boa. Só é bom evitar chinelos de dedo.

Horário : Cada show tem um calendário diferente, mas há peças praticamente todos os dias, geralmente começando às 19h ou 20h, e algumas também às 14h. Os shows duram cerca de 2 horas ou 2h30min e quase sempre têm um intervalo de 15 minutos.

: Cada show tem um calendário diferente, mas há peças praticamente todos os dias, geralmente começando às 19h ou 20h, e algumas também às 14h. Os shows duram cerca de 2 horas ou 2h30min e quase sempre têm um intervalo de 15 minutos. Ingressos: Consulte os valores do show que deseja ver no site oficial da peça. Caso já tenha esgotado, este site permite fazer reservas com antecedência.

12. Summit One Vanderbilt

Paulo Basso Jr. Summit One Vanderbilt

O Summit One Vanderbilt é a atração do momento em Nova York. Inaugurado em 2021, o observatório fica no prédio homônimo, um arranha-céu de 57 andares no centro de Manhattan.

Quem vai até ele encontra belas vistas panorâmicas da cidade, incluindo de pontos turísticos como o Empire State, o Chrysler Building e o Central Park. Mas o que mais chama atenção por lá é o design.

São três andares com ambientes impressionantes criados pelo artista Kenzo Digital. Neles, espelhos, vidros e luzes se mesclam para criar ilusões de ótica. Vá com tempo e reserve ingressos com antecedência, pois as filas são grandes.

Como chegar lá

O acesso se dá diretamente pelo Grand Central Terminal. Para subir, você terá de calçar um protetor sobre o tênis ou sapato (saltos não são permitidos) e tirar uma foto em uma máquina (ela será usada em uma experiência um tanto quanto sem graça em que seu rosto aparece meio a nuvens, em uma das salas do observatório).

Uma vez lá em cima, aproveite sem pressa cada um dos andares, passando pela sala onde dá para brincar com bolas prateadas, pelos cubos com chão transparente e também pelo terraço a céu aberto.

Dica: leve óculos escuros, você vai precisar. Ou pegue os que eles emprestam lá mesmo, com armação de plástico branco.

Endereço: 45 E 53rd St, New York.

45 E 53rd St, New York. Horário : Diariamente, das 9h a meia-noite.

: Diariamente, das 9h a meia-noite. Ingressos: Confira informações e valores aqui.

13. Grand Central Terminal

Paulo Basso Jr. Grand Central Terminal

Muita gente passava desapercebida pelo Grand Central Terminal, mas com o acesso ao Summit One Vanderbilt ela, felizmente, entrou na rota dos brasileiros que viajam para Nova York.

Eu digo felizmente porque o lugar é demais. Trata-se de uma estação belíssima, inaugurada em 1913 e com estilo Beaux-Arts. Ali tem um bandeirão enorme dos EUA. Talvez você reconheça o visual de filmes como Fuga à Meia-Noite (1988), com Robert De Niro.

No piso inferior, há diversos restaurantes. É lá que você pode provar as melhores ostras servidas em Nova York, no clássico Grand Central Oyster Bar. Eu nunca resisto e sempre peço pelo menos uma.

Endereço: 89 E 42nd St, New York.

14. Bryant Park

Paulo Basso Jr. The Rose Main Reading Room da New York Public Library, no Bryant Park

Pequeno, porém simpático e muito bem localizado, o Bryant Park é um daqueles cantinhos no meio de Nova York para você ficar largadão, apenas curtindo o movimento ou fazendo um piquenique.

Os nova-iorquinos, por exemplo, adoram, e costumam se esticar por lá nos meses mais quentes do ano, sobretudo no horário do almoço. Já no inverno, o local serve de palco para um divertido Mercado de Natal.

Uma vez no parque, não deixe de visitar a New York Public Library, que tem uma das bases por lá e é belíssima. O grande destaque é a sala The Rose Main Reading Room.

Horário: Diariamente, das 7h às 23h.

15. Macy’s

Paulo Basso Jr. Macy’s de Nova York

A loja da Macy’s na 34th Street é tão famosa que, no Natal, se transforma em um dos principais pontos turísticos de Nova York. Todo mundo para lá para ver as vitrines enfeitadas, que realmente ficam belíssimas.

Já no Thanksgiving, a marca promove a icônica parada de Ação de Graças, realizada desde 1924 com desfiles dos balões gigantes. Se estiver por lá nessa época, junte-se aos locais para curtir a apresentação, pois vale a pena.

Em qualquer época do ano, no entanto, vale a pena entrar na loja de departamento, que concentra roupas, calçados e acessórios variados ao longo de nove andares. Marcas como Ralph Lauren e Calvin Klein fazem parte do menu.

Dica: os brasileiros adoram ir lá para ganhar 10% de desconto em diversos produtos. Para isso, basta ir ao Visitor PASS, localizado no mezanino da loja, e apresentar o passaporte.

Endereço: 151 W 34th St., New York.

151 W 34th St., New York. Horário: De segunda a quinta, das 10h às 21h, de sexta e sábado, das 10h às 22h, e de domingo, das 11h às 21h.

16. High Line

Paulo Basso Jr. High Line, o parque suspenso de Nova York

A ideia é boa demais. Pegaram uma linha suspensa de trem desativada, que poluía o visual, e transformaram em um parque, com gramados, áreas de descanso e até um espelho d’água.

Foi assim que surgiu o High Line, transbordando vida por quilômetros que passam por bairros como Meatpacking, Chelsea e Hell’s Kitchen. É uma delícia caminhar nele e ver os prédios e a cidade que o envolvem de ângulos especiais.

É possível acessar o parque de diversos lugares. Há escadas e elevadores, por exemplo, nas ruas 14, 23 e 30, ao longo da 11th Avenue. Eu aconselho pegar um dia todo e fazer um passeio descompromissado pela região, descendo aqui e ali para visitar atrações como o Chelsea Market e o Hudson Yards.

17. Chelsea Market

Paulo Basso Jr. Chelsea Market

Não faltam mercados em Nova York, sendo que um dos que mais atraem turistas é o Chelsea Market. Erguido no local em que funcionou uma fábrica da Nabisco (foi ali que surgiu o biscoito Oreo), o local ocupa um prédio típico de tijolos à vista, muito comum na região do Meatpacking District, onde se encontra.

Ali, também há escritórios de empresas como Google e YouTube, cujos funcionários se misturam aos locais e turistas para fazer compras nas lojinhas e saborear os pratos servidos nos mais de 50 restaurantes do mercado.

As experiências gastronômicas são diversas e incluem especialidades asiáticas, mexicanas, italianas, alemãs e por aí vai. Eu já provei algumas delícias no Berlin Currywurst, no Friedman’s, no La Devozione, no Los Mariscos, no Takumi Tako e no Very Fresh Noodles. Tudo muito bom.

Há também muitas obras de arte espalhadas pelo Chelsea Market.

Dica: evite ir aos fins de semana. Fica cheio demais.

Endereço: 75 9th Ave, New York.

75 9th Ave, New York. Horário: Diariamente, das 8h às 21h.

18. The Edge

Paulo Basso Jr. Plataforma do observatório The Edge

O The Edge, inaugurado em 2020, é mais um entre os observatórios de Nova York que oferece vistas deslumbrantes da cidade. Ele está localizado no 100º andar do 30 Hudson Yards, um arranha-céu de 335 metros de altura que fica na área homônima, que foi revitalizada e traz várias atrações.

Na prática, o The Edge o observatório mais alto a céu aberto do Hemisfério Ocidental. Seu destaque é uma plataforma de observação que se projeta para fora do edifício, na qual há um pedaço com chão transparente e uma espécie de arquibancada, da qual dá para ver a paisagem do sul de Manhattan com menos interferência de vidros.

Não há grandes experiências interativas, mas antes de subir dá para observar diversos conceitos sustentáveis usados na edificação. Bar, loja e ambientes floridos (de gosto duvidoso) para fazer fotos completam a experiência.

Fora isso, aproveite para passear e fazer compras no shopping Hudson Yards, do qual você tem acesso à torre. Não deixe de ir ao mercado Little Spain, de especialidade espanhola, perfeito para almoçar ou jantar. Vou falar mais dele no próximo tópico.

Endereço: 30 Hudson Yards, New York.

30 Hudson Yards, New York. Horário : De segunda a quinta, das 9h às 22h, e de sexta a domingo, das 9h a meia-noite.

: De segunda a quinta, das 9h às 22h, e de sexta a domingo, das 9h a meia-noite. Ingressos: Confira informações e valores aqui.

19. Little Spain

Paulo Basso Jr. Little Spain, o mercado espanhol de Nova York

Eu simplesmente adoro este mercado situado no Hudson Yards. Além de ser lindo, tem vários produtos espanhóis e restaurantes de dar água na boca. Sério: não importa aonde você vai, tudo por lá é bom.

Bem no centro do Little Spain tem um restaurante chamado La Barra, onde dá para pedir ostras e uma rabada (rabo de toro) que derrete na boca. Nos arredores, arrisque as croquetas de jamón, deliciosas. E não saia de lá sem provar as sobremesas. Sabe aquele churros com calda de chocolate? Pois então…

Endereço: 10 Hudson Yards, New York.

10 Hudson Yards, New York. Horário: De segunda a quinta, das 11h às 22h, e de sexta a domingo, das 11h às 23h.

20. Vessel

Paulo Basso Jr. Vessel se destaca em Hudson Yards

O Vessel surgiu em 2019 com grande sucesso e como um chamariz para Hudson Yards, mas hoje só pode ser observado por fora. Trata-se de uma escultura em formato de colmeia, com escadas que se interligam em 16 níveis e vários subníveis concêntricos.

Erguida em aço e bronze, a obra foi projetada pelo designer e artista britânico Thomas Heatherwick. Após a inauguração, porém, o local acabou se transformando em palco de suicídios e, por isso, foi fechado.

Estima-se que ele venha a ser reaberto após algumas modificações estruturais, que sofreram bastante resistência de Heatherwick, mas devem sair. Até lá, dá para fazer como milhares de turistas e fotografar o monumento por fora.

Endereço: 20 Hudson Yards, New York.

21. Pier 57

Paulo Basso Jr. Food Hall do Pier 57

O Pier 57 é uma das tantas estruturas que se projetam sobre o Rio Hudson, em Nova York, e que nos últimos anos se transformou em atração turística. O local, que serviu como terminal de passageiros, foi desativado em 1969 e ficou praticamente abandonado até 2010, quando foi comprado pelo Google.

Em 2022, o espaço ganhou um food hall excelente. que abriga mais de 30 restaurantes. É uma delícia passear por lá e provar pratos e comidinhas de cozinha americana, italiana, mexicana e asiática.

Eu comi no City Winery New York City (indicação do Fabio, do Dicas Nova York), que é uma delícia, e também provei umas cervejas. Achei o local lindo. Do andar superior, dá para fazer altas fotos de Little Island.

Endereço: 25 11th Ave, New York.

25 11th Ave, New York. Horário: Diariamente, das 6h à 1h da manhã.

22. Little Island

Paulo Basso Jr. Little Island

Como você já deve ter percebido até aqui, Nova York manja de parque. E a Little Island é apenas mais uma prova disso. Inaugurada em 2021, a área verde foi projetada por Thomas Heatherwick (o mesmo designer do Vessel) no Rio Hudson, ao lado do Pier 57.

Isso mesmo, trata-se de uma ilha artificial erguida sobre pilares de concreto. Quem anda por lá se depara com uma série de jardins, gramados, bosques e trilhas. Escadas é o que não faltam, mas vale encarar algumas delas, caso puder, para curtir o visual.

O local também promove eventos e shows. Mas o que a galera mais curte por lá é passear sem grandes objetivos e, acima de tudo, fazer fotos instagramáveis.

Endereço: Pier 55 in Hudson River Park at, W 13th St, New York.

Pier 55 in Hudson River Park at, W 13th St, New York. Horário: Diariamente, das 6h à 23h.

23. Whitney Museum of American Art

Paulo Basso Jr. Whitney Museum of American Art

Quem bate perna pelo High Line e as regiões de Hudson Yards e do Pier 57, nas imediações do Meatpacking District, pode dar um pulo no ótimo Whitney Museum of American Art.

Focado em arte contemporânea, o espaço reúne obras de nomes como Edward Hopper, Jackson Pollock, Andy Warhol e Robert Rauschenberg. É uma delícia passear por lá e visitar os terraços, que dão vista para a Little Island. Pegue um café ou um suco na lanchonete do museu e aproveite.

Endereço: 99 Gansevoort St, New York.

99 Gansevoort St, New York. Horário : De segunda, quarta, quinta, sábado e domingo (terça é fechado), das 10h30 às 18h, e de sexta, das 10h30 às 22h.

: De segunda, quarta, quinta, sábado e domingo (terça é fechado), das 10h30 às 18h, e de sexta, das 10h30 às 22h. Ingressos: Confira informações e valores aqui.

24. Flatiron Building

Paulo Basso Jr. Flatiron Building se destaca no cenário por conta da arquitetura triangular

Ele aparece na série Friends e, também, em diversos filmes do Homem-Aranha. Mas ver o Flatiron Building de perto é muito mais legal do que nas telonas ou telinhas. Isso por conta de seu formato triangular, que o transformou em um marco na arquitetura de Nova York

Construído em 1902, o prédio de 22 andares foi o primeiro arranha-céu de Manhattan, Quem vai até lá pode visitar o lobby e conferir algumas fotos. Ou, então, passar um tempo do lado de fora apenas imaginando como Nova York era no início do século 20, sem prédios nos arredores.

Endereço: 175 5th Ave, New York.

25. Madison Square Garden

DepositPhotos Madison Square Garden

O Madison Square Garden é uma das arenas mais emblemáticas dos EUA. Lá, dá para ver shows, jogos do New York Knicks, o time de basquete da NBA, e do New York Rangers, que joga a NHL (liga de hóquei).

O local também serve de palco para lutas e diversos shows. Por isso, vale a pena entrar no site e conferir o calendário quando estiver na cidade.

Inaugurada em 1968, a arena multiuso tem capacidade para 20.717 pessoas. A atmosfera por lá é sempre contagiante.

Dica: aproveite que está na área e coma no primeiro Shake Shack do mundo, que fica ali pertinho. Os hambúrgueres são deliciosos.

Endereço: 4 Pennsylvania Plaza, New York.

26. SoHo

Paulo Basso Jr. SoHo

SoHo vem de South of Houston, mas quem vai até lá não está preocupado com isso. O bairro é um dos mais gostosos de Nova York para passear, comer e fazer compras.

Suas ruas estreitas e de paralelepípedos abrigam diversos prédios de tijolos clássicos da cidade, com as escadas de segurança para fora. Dá vontade de fotografar tudo, pois parece que você está em um filme.

Uma vez lá, visite galerias de arte e lojas de marca, como Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton, Zara, H&M, Uniqlo e Apple Store. Alguns dos melhores restaurantes de Nova York também estão lá, como Balthazar, Carbone e Altro Paradiso.

Para opções gastronômicas mais em conta, a dica é caminhar pela Bleeker St (é lá que fica a Magnolia Bakery, que ganhou fama com a série Sex in The City).

No sentido oeste, você alcançará o também charmoso Greenwich Village, onde fica, por exemplo, o prédio cuja fachada é usada como local do apartamento da turma da série Friends, no endereço 90 Bedford Street.

27. Little Italy e Chinatown

DepositPhotos Little Italy

Nova York é repleta de bairros étnicos, sendo que dois deles se destacam ao sudeste do SoHo: Little Italy e Chinatown. Os nomes entregam tudo: o primeiro tem influência dos imigrantes italianas que chegaram à cidade, e o segundo, dos chineses e orientais em geral.

Não espere cenários bonitinhos, mas sim uma diversidade cultural muito grande. Em Little Italy, há restaurantes bem tradicionais, como o Lombardi’s, que se autointitula a primeira pizzaria da América, e o Caffé Roma, que se identifica como padaria mais antiga de Nova York.

Little Italy se encontra hoje praticamente exprimida por Chinatown, que tem muitas lojas e mercados, sobretudo na Canal St. Uma vez na região, vale a pena visitar o belo templo Mahayana Buddhist.

28. One World Observatory

Paulo Basso Jr. Vista do One World Observatory

Se o The Edge gaba-se de ser o observatório a céu aberto mais alto de Nova York, o One World Observatory é, para valer, o mais alto de todos na cidade, independentemente do estilo. Ele fica localizado no 102º andar do One World Trade Center, o prédio mais alto dos EUA.

O observatório, que foi inaugurado em 2014, oferece vistas panorâmicas da cidade, incluindo de locais como Ground Zero, Empire State Building e Estátua da Liberdade.

Como fica no Financial District, apresenta uma perspectiva diferente dos vizinhos, todos eles situados em Midtown. Dá para ver bem o Brooklyn, por exemplo, incluindo a icônica ponte.

Cercado por vidros

Fechado e cercado por vidros, o One World Observatory não tem experiências interativas, embora as projeções no elevador e o vídeo mostrado na sala anterior à entrada no observatório sejam muito bem-feitos.

Atualmente, não há muita fila por lá, então dá para ir tranquilamente. A visita pode ser feita em conjunto com 9/11 Memorial & Museum, que retrata o terrível atentado de 11 de setembro de 2001, no qual as Torres Gêmeas, que ocupavam a área, foram derrubadas por aviões sequestrados por extremistas.

Aproveite também para passear pela estação Oculus, que abriga um shopping e tem um design todo especial. O projeto é do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, o mesmo que desenho o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Endereço: 285 Fulton St, New York.

285 Fulton St, New York. Horário : Diariamente, das 9h às 21h.

: Diariamente, das 9h às 21h. Ingressos: Confira informações e valores aqui.

29. 9/11 Memorial & Museum

Paulo Basso Jr. Parta da estrutura das Torres Gêmeas no 9/11 Memorial & Museum

Admito que relutei ir por diversas vezes ao 9/11 Memorial & Museum. O local, que conta em detalhes a história do atentado de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas, tem clima pesado, como não poderia deixar de ser. Não é fácil de engolir.

Do lado de fora, no Ground Zero, já dá para ficar impressionado com os memoriais às vítimas do atentado. E aquilo sempre me bastava.

Na última vez que viajei para a cidade, entretanto, estava com o New York CityPASS, que inclui entrada no 9/11 Memorial & Museum. Aí, resolvi ver como era por dentro. E não me arrependi, viu.

Como é o museu por dentro

O museu é extremamente bem-feito e impactante. No local exato em que ficavam as duas torres, há mostras, com muitos detalhes, inclusive de caminhões de bombeiros totalmente destruídos.

Tem também relatos de sobreviventes e policiais, bem como homenagens muito bonitas. Em diversas áreas dá para ver partes das antigas Torres Gêmeas, como um pedaço da escada.

Endereço: 180 Greenwich St, New York.

180 Greenwich St, New York. Horário : Diariamente, das 8h às 20h.

: Diariamente, das 8h às 20h. Ingressos: Confira informações e valores aqui. O 9/11 Memorial & Museum também faz parte do pacote New York CityPASS, que garante desconto a quem visita diversas atrações de Nova York.

30. Touro de Wall Street

Paulo Basso Jr. Touro de Wall Street

O Charging Bull, também conhecido como Touro de Wall Street, é uma escultura de bronze localizada na Bowling Green, no Financial District.

Se você estiver nas imediações, acredite, o localizará facilmente, pois há sempre uma multidão em torno dele. Inclusive, rolam filas para tirar fotos tocando nos testículos do boi, pois dizem que atrai sorte e fortuna. Vai saber, né?

A escultura foi criada pelo artista italiano Arturo Di Modica e foi instalada na Bowling Green em 1989. Ela fica voltada em direção à Bolsa de Valores e é vista por uns como símbolo de força, poder e prosperidade, e por outras como retrato da ganância e do capitalismo.

Dica: vá até lá de noite, quando há muito menos turistas, e faça fotos com tranquilidade.

Endereço: Bowling Green, New York.

31. Fearless Girl

Paulo Basso Jr. Fearless Lady

Eu gosto muito da Fearless Girl. Antigamente, ela ficava em frente ao Touro de Wall Street, mas agora ela está diante da Bolsa de Valores. Também rolam filas para tirar fotos com ela, então escolha horários mais alternativos para visitá-la, se possível.

A Fearless Girl é uma escultura de bronze criada pela artista Kristen Visbal. Ela passa o recado de que as mulheres podem fazer qualquer coisa que quiserem e que não devem ter medo de perseguir seus sonhos.

Um pouco mais para o alto da rua você vê, no chão de paralelepípedo, as marcas do muro que delimitava a cidade e que deram ao local o nome de Wall Street (Rua do Muro).

Ali pertinho também está a Trinity Church, uma das edificações mais antigas da cidade, onde Alexander Hamilton e os primeiros americanos estão enterrados, e a Fraunces Tavern, bar e restaurante antiquíssimo, que foi frequentado por George Washington, o primeiro presidente dos EUA.

Endereço: 2-26 Broad St, New York.

32. Pier 17

Paulo Basso Jr. Galera observa a Brooklyn Bridge desde o Pier 17

Com uma das melhores vistas para o East River e as icônicas pontes do Brooklyn e de Manhattan , o Pier 17 sempre foi um lugar querido pelos nova-iorquinos, mas que ficou muito tempo largado. Depois de revitalizada, porém, a área ganhou vida e, para mim, é hoje um dos lugares mais agradáveis de Nova York.

Quem anda por lá se depara com diversas lojas, bons restaurantes e galerias de arte, tudo isso espalhado por um área em que não entra carro. É lá também que fica o Tin Building by Jean-Georges, do qual falarei mais no próximo tópico.

Passe lá em um fim de tarde para admirar o pôr do sul, comer um bun de pancetta no Momofuku Ssäm Bar. visitar o Malibu Barbie Cafe New York (sim, tem um café da Barbie) ou apenas curtir o visual.

Dica: fique atento à programação do Pier 17 Rooftop, pois rolam altos shows por lá. E o melhor de tudo é a vista da Brooklyn Bridge iluminada, Imperdível.

Endereço: 89 South St, New York.

33. Tin Building by Jean-Georges

Paulo Basso Jr. Tin Building by Jean-Georges, no Pier 17

Esta é uma das gratas surpresas da revitalização do Pier 17. O Tin Building by Jean-Georges é um mercado maravilhoso com excelentes opções de padarias, cafés, sorveterias, cervejarias e restaurantes.

Dica: no andar superior, tem um mercado oriental. No fundo dele, atrás de uma cortina vermelha, sem qualquer sinalização, fica o House Of The Red Pearl, um restaurante chinês fantástico. com boa comida e um baita visual. Vale muito a visita.

Já no andar inferior, há mesinhas a céu aberto. Dá para pegar alguma comida ou bebidinha no mercado, sentar-se lá e deixar o tempo passar numa boa.

Endereço: 96 South St, New York.

34. Eataly

Paulo Basso Jr. Eataly do Financial District

Consolidado em grandes cidades de todo o mundo, como São Paulo e Chicago, o famoso mercado italiano Eataly tem dois endereços em Nova York, o Flatiron e o Downtown. Fui neste último e, embora ele seja pequeno, há boas opções de compras. Isso sem contar as ótimas ofertas gastronômicas, que vão de massas a pizzas.

No Flatiron, por sua vez, tem o SERRA by BIRRERIA, um rooftop (embora sem vista) que muda de decoração de acordo com a estação do ano. Vale a pena.

Endereço : 200 5th Ave, New York (Flatiron) e 101 Liberty St 3rd Floor, New York (Downtown).

: 200 5th Ave, New York (Flatiron) e 101 Liberty St 3rd Floor, New York (Downtown). Horário: Diariamente, das 9h às 22h30 (Flatiron) e das 8h às 21h (Downtown).

35. Stone Street

Paulo Basso Jr. Stone Street

Para os boêmios de plantão, essa é uma das melhores regiões de Nova York para sair à noite. Um trecho da Stone Street, no Financial District, fica apinhado de bares com mesinhas na rua, ao ponto de não dar para caminhar direito.

Dá para ficar do lado de dentro nos meses mais frios e do lado de fora nos mais quentes. Tem sempre uma galera por lá. Se estiver muito cheio, siga para os estabelecimentos no fim da rua, que geralmente são mais tranquilos. É o caso do Ulysses Folkhouse.

Outras casas famosas na região são Route 66, Havana Social, Underdog, Berckett’s e Stone Street Tavern.

Endereço: Os principais bares e restaurantes ficam na altura da Stone Street 50.

36. Brooklyn Bridge

Paulo Basso Jr. Vista da ponte no Brooklyn Bridge Park

Um dos cartões-postais mais famosos de Nova York, a Brooklyn Bridge, ou Ponte do Brooklyn, tem ares góticos que a diferem das demais estruturas do gênero no mundo. Construída em 1883, se descortina por 1,8 km ligando Manhattan ao Brooklyn, por cima do Rio East.

Vale a pena alugar uma bike ou mesmo caminhar para atravessá-la, pois o visual é fantástico. Sempre tem muita gente dependurada por lá fazendo foto, mas haverá um cantinho para que você, em segurança, também registre o momento.

Endereço: Para chegar à Brooklyn Bridge, pegue as linhas 4, 5, 6, J ou Z do metrô até a estação Brooklyn Bridge/City Hall.

37. DUMBO

Paulo Basso Jr. Jane’s Carousel, no DUMBO

O DUMBO, ou Down Under the Manhattan Bridge Overpass, é o melhor lugar para começar a explorar o Brooklyn. Sem dúvida, é um dos meus lugares preferidos em Nova York.

Com ruas de paralelepípedo e galpões de fábrica transformados em lojas e restaurantes, o local tem um visual fantástico. Recomendo iniciar a visita pelo Brooklyn Bridge Park. Dali, tem-se uma bela vista de Manhattan. Sem contar que, se estiver com crianças, dá para dar uma volta no icônico Jane’s Carousel.

Depois, caminhe até o cruzamento das ruas Washington e Water, onde você terá mais uma imagem icônica, agora da Manhattan Bridge. É um visual digno de capa de filme (Era uma Vez na América que o diga).

38. Williamsburg

Faz um tempinho que Williamsburg entrou na moda e não saiu mais. O bairro mais hipster do Brooklyn concentra um sem fim de galerias de arte, brechós, feirinhas de artesanato, restaurantes e bares descolados, sobretudo na Bedford Avenue. Eu curto.

Um dos clássicos locais é Brooklyn Brewery, uma das cervejarias mais famosas de Nova York. Aproveite também para zanzar pelo pedaço e comprar produtos orgânicos, vendidos aos montes por lá.

Para comer, tem a Smorgasburg, uma feira com barraquinhas que servem pratos do mundo inteiro, excelentes (nos meses mais quentes do ano, rola aos sábados em Williamsburg, com réplicas menores em Manhattan – na Avenue of the Americas, às quintas, e perto do Oculus, às sextas, sem contar o Prospect Park, no próprio Brooklyn, aos domingos).

Considere também o bar do clássico Wythe Hotel, chamado Blondeau, o Barcade (bar-restô que fica em um fliperama), e o Peter Luger Steak House, instituição nova-iorquina para os fãs de carne.

39. Coney Island

Paulo Basso Jr. Coney Island

Meu cunhado morava em Hoboken, New Jersey, bem pertinho de Nova York, e um belo dia, quando o visitava, ele me disse: vamos fazer algo diferente e conhecer a Coney Island? Por que não, respondi?

Trata-se do trecho litorâneo do Brooklyn onde fica a praia Brighton que, no verão, vive lotada. Mas vale a pena ir lá em qualquer época do ano, nem que for para conhecer o Luna Park, parque de diversões à beira do mar que mais parece ter saído de um filme.

Nos arredores, há muitos bares e restaurantes. Um dos mais clássicos é o Nathan’s Famous, um dos hot-dogs mais famosos dos EUA, cujo endereço original fica ali em Coney Island, na 1.310 Surf Ave.

Ah, só não espere uma faixa de areia maravilhosa, como as brasileiras. Mas dá para tomar sol numa boa por lá.

40. Outlets

DepositPhotos Outlet Woodbury, perto de Nova York

Para quem não abre mão das comprinhas, tem três outlets em Nova York ou arredores que costumam atrair os brasileiros: o Woodbury, o The Mills at Jersey Gardens e o Empire Outlets.

O Woodbury fica a cerca de uma hora de Manhattan e tem mais de 200 lojas, que se espalham por um ambiente aberto. Para chegar lá, você pode usar transfers privados ou encarar a linha de ônibus do próprio shopping, que pega os passageiros na porta de alguns hotéis de Nova York.

O The Mills at Jersey Gardens, por sua vez, fica em New Jersey, do outro lado do Rio Hudson. Ele é fechado e conta com marcas mais básicas. Para chegar lá, basta pegar os ônibus 111 e 115, que saem do Port Authority Bus Terminal (42nd Street, esquina com 8th Avenue) em vários horários.

Já o Empire Outlets fica em Staten Island, em um área muito bonita, com vista para Manhattan. Tem mais de 100 lojas e fica bem pertinho da estação de ferries que serve a ilha, cujo acesso é gratuito.

Como economizar nos ingressos

Paulo Basso Jr. Museu de Historia Natural está no pacote do New York CityPASS

Uma boa maneira de economizar nos ingressos de diversas atrações de Nova York, caso você vá a pelo menos quatro delas, é usar o New York CityPASS, como mencionei acima. O bilhete dá acesso a:

Empire State Building

Museu Americano de História Natural

E mais três entre as seguintes atrações:

Deque de Observação do Top of the Rock

Estátua da Liberdade e Ilha Ellis

Memorial & Museu do 11 de setembro

Cruzeiros da Circle Line

Museu Intrépido do Mar, Ar & Espaço

Museu Guggenheim

Se você selecionar, por exemplo, o Empire State Building, o Museu de História Natural, o Top of the Rock, a Estátua da Liberdade e o 9/11 Memorial & Museum, somando o valor dos tíquetes individuais para adultos de cada atração, a economia com o New York CityPASS pode chegar a 40%.

Outra vantagem é que, com o New York CityPASS, dá para fazer reservas com antecedência em algumas atrações. Quem tem o tíquete também garante filas exclusivas e uma experiência a mais no Museu de História Natural, como o borboletário.

O que saber antes de ir a Nova York

Vale a pena providenciar algumas coisas antes de embarcar para Nova York. Uma delas é o chip de internet, como citei acima. O investimento é baixíssimo e você não irá se arrepender.

Outra é o seguro viagem. Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Valer a pena também ver os preços do seguro viagem neste site, que sempre tem descontos (não só de seguros, mas também de passagens aéreas).

Faça reservas com antecedência

Reservar o hotel com antecedência é outro fator fundamental, uma vez que há muitas opções em Nova York, mas os preços costumam ficar mais altos caso deixe para a última hora. No final deste post, dou dicas de onde ficar em Manhattan, com sugestões para todos os bolsos (embora seja difícil encontrar algo bom e barato na cidade, infelizmente).

O mesmo vale para os ingressos das atrações. Muitos precisam de reserva, sim, senão você não entra. E quanto antes fizer, melhor, sobretudo se for viajar na alta temporada.

Já carro você não precisará. É complicado dirigir no trânsito de Nova York e vale mais a pena usar transporte público, motoristas de aplicativos ou, em casos isolados, como do aeroporto para o hotel ou para os outlets, transfers privados.

Roteiro de 7 dias em Nova York

Aqui vai uma sugestão de roteiro de viagem para Nova York de sete dias. Dá para ficar muito mais tempo por lá, de tantas atrações que tem na Windy City, mas esse período é suficiente para fazer o básico (e ficar com gostinho de quero mais).

Também dá para ficar menos e adaptar a programação de acordo com seus principais interesses. Confira:

O que fazer em Nova York Roteiro de 7 dias Dia 1 Midtown (Times Square, Empire State, Summit One Vanderbilt…) Dia 2 Central Park, museus e Broadway Dia 3 Hudson Yards, High Line, Little Island, Pier 57 e Chelsea Market Dia 4 Estátua da Liberdade, Pier 17 e Financial District Dia 5 SoHo, Greenwich Village e Flatiron District Dia 6 Compras nos outlets e TriBeCa Dia 7 Brooklyn

Dia 1 – Midtown

Paulo Basso Jr. Jogos de espelhos, vidros e luzes se destacam no Summit One Vanderbilt

Comece pelo topo: veja a cidade do alto no Empire State Building, do Top of the Rock ou (o mais indicado), do Summit One Vanderbilt.

Siga pela Quinta Avenida e entre na New York Public Library , com seu fabuloso Main Reading Room, na altura do Bryant Park .

e entre na , com seu fabuloso Main Reading Room, na altura do . Vá até o Grand Central Terminal e veja o movimento frenético da cidade. Dá para almoçar no piso inferior, que tem diversos restaurantes, inclusive um especializado em ostras, o Grand Central Oyster Bar. E tem hambúrguer bom também, como o do Shake Shack.

e veja o movimento frenético da cidade. Dá para almoçar no piso inferior, que tem diversos restaurantes, inclusive um especializado em ostras, o Grand Central Oyster Bar. E tem hambúrguer bom também, como o do Shake Shack. Passe pelo Chrysler Building e depois vá para a altura da 49th Street, onde estão a Saks Fifth Avenue , o Rockefeller Center e a St. Patrick’s Cathedral .

, o e a . Siga para a Times Square e curta um pouco do destino mais frenético da cidade. Não deixe de visitar as lojas nos arredores, como a M&M’S World.

e curta um pouco do destino mais frenético da cidade. Não deixe de visitar as lojas nos arredores, como a Para jantar nos arredores, minhas dicas são o Carmine’s Restaurant (italiano), a La Grand Boucherie (francês) e o Joe’s Pizza.

Dia 2 – Central Park, museus e Broadway

Paulo Basso Jr. Strawberry Fields, no Central Park

Dia 3 – Hudson Yards, High Line, Little Island, Pier 57 e Chelsea Market

Paulo Basso Jr. Interior do parque Little Island

Só pelo título já dá para ver que o dia hoje vai ser cheio. Mas este é um dois passeios mais agradáveis de Nova York.

Pela manhã, visite a região de Hudson Yards . Dá para ver o Vessel e ir ao observatório The Edge.

. Dá para ver o e ir ao observatório The Edge. Passei pelo shopping e aproveite para almoçar no excelente Mercado Little Spain.

Para fazer a digestão com belas vistas, caminhe pela High Line até o parque Little Island .

até o parque . Depois de fotografar e curtir a área, você pode tomar um café, suco, cerveja, vinho ou sorvete no food hall do Pier 57.

Para os fãs de arte, a dica é visitar o Whitney Museum of American Art, que fica ali ao lado.

Já no fim da tarde, dá para fazer comprinhas no Meatpacking District e visitar o Chelsea Market, com várias opções gastronômicas para o jantar.

Dia 4 – Estátua da Liberdade, Pier 17 e Financial District

Paulo Basso Jr. Ferry da Estátua da Liberdade

Dia 5 – SoHo, Greenwich Village e Flatiron District

Paulo Basso Jr. Greenwich Village

Chegou a hora de dar uma relaxada e, para isso, caminhar pelo SoHo é sempre uma delícia. Explore as ruas de paralelepípedo e aproveite para zanzar pelas cafeterias, lojas e galerias de arte da região.

é sempre uma delícia. Explore as ruas de paralelepípedo e aproveite para zanzar pelas cafeterias, lojas e galerias de arte da região. Caso fique lá até a hora do almoço, o Balthazar, o Carbone e o Altro Paradiso são opções sofisticadas de refeições.

Caso prefira lugares mais em conta, porém, siga pela Bleeker St no sentido do Greenwich Village , onde fica o “prédio dos Friends” (90 Bedford Street). Lá pertinho, você encontrará uma filial da famosa Artichoke Basille’s Pizza, que serve pedaços enormes (e deliciosos) de pizzas de alcachofra (entre outras especialidades). Só que não dá para sentar-se por lá. A única filial que tem mesa e cadeiras é a do Chelsea.

no sentido do , onde fica o “prédio dos Friends” (90 Bedford Street). Lá pertinho, você encontrará uma filial da famosa Artichoke Basille’s Pizza, que serve pedaços enormes (e deliciosos) de pizzas de alcachofra (entre outras especialidades). Só que não dá para sentar-se por lá. A única filial que tem mesa e cadeiras é a do Chelsea. A Magnolia Bakery, da série Sex in The City, fica por perto e é uma boa para sobremesa.

Se nada disso te apeteceu, dá para ir no sentido contrário até Little Italy , onde há restaurantes italianos tradicionais, como o Lombardi’s e o Caffé Roma. Ali, você estará praticamente envolvido por Chinatown , que tem várias lojinhas e produtos orientais à venda, além do belíssimo templo Mahayana Buddhist.

, onde há restaurantes italianos tradicionais, como o Lombardi’s e o Caffé Roma. Ali, você estará praticamente envolvido por , que tem várias lojinhas e produtos orientais à venda, além do belíssimo templo Mahayana Buddhist. Dá para voltar para o hotel e descansar um pouco antes de explorar a região do Flatiron District , à noite. É lá que fica o Flatiron Building e a arena Madison Square Garden .

, à noite. É lá que fica o e a arena . Lugar bom para comer por lá não falta, como o Eataly e o primeiro Shake Shack do mundo. Guarde espaço para sobremesa no Max Brenner Chocolate Bar, outro clássico nova-iorquino (que, por sinal, também serve bons pratos salgados).

Dia 6 – Compras nos outlets e TriBeCa

Paulo Basso Jr. TriBeCa, uma boa opção para curtir a noite em Nova York

Aqui, não tem segredo. Escolha um entre os maiores outlets da região e se jogue. As opções são o Woodbury, o The Mills at Jersey Gardens e o Empire Outlets.

Caso opte por este último, aproveite para conhecer o bairro de Staten Island . E o melhor de tudo é que, no ferry da ida e da volta, você poderá observar a Estátua da Liberdade de pertinho mais uma vez.

. E o melhor de tudo é que, no ferry da ida e da volta, você poderá observar a Estátua da Liberdade de pertinho mais uma vez. À noite, se tiver pique, volte a um dos bairros ou regiões com grande profusão de restaurantes para jantar. Pode ser no Chelsea ou no Pier 17 .

ou no . Caso prefira conhecer um lugar novo, o TriBeCa pode ser uma boa pedida. O local é famoso pelos clubes de comédia e conta com bons restaurantes, como o Tiny’s & The Bar Upstairs (americano, vegetariano), Jungsik (asiático), o Tribeca Grill (que pertence ao ator Robert de Niro e tem cozinha americana) e o Locanda Verde (americano e italiano).

Dia 7 – Brooklyn

Paulo Basso Jr. DUMBO, no Brooklyn

Você vai fechar muito bem a viagem no Brooklyn , um bairro incrível em Nova York. Comece o passeio atravessando a Brooklyn Bridge de bike (se preferir, dá para caminhar).

, um bairro incrível em Nova York. Comece o passeio atravessando a de bike (se preferir, dá para caminhar). Em seguida, é hora de explorar o DUMBO . Divirta-se no Brooklyn Bridge Park , leve as crianças ou tire foto no Jane’s Carousel e caminhe até o cruzamento das ruas Washington e Water para observar um cenário icônico com a Manhattan Bridge ao fundo.

. Divirta-se no , leve as crianças ou tire foto no e caminhe até o para observar um cenário icônico com a ao fundo. Na hora do almoço, siga para Williamsburg . Lá tem muitas lojas, galerias de arte e restaurantes, como o bar Blondeau, o Barcade (que fica em um fliperama), e o Peter Luger Steak House (churrascaria),

. Lá tem muitas lojas, galerias de arte e restaurantes, como o bar Blondeau, o Barcade (que fica em um fliperama), e o Peter Luger Steak House (churrascaria), Aos sábados, outro lugar bom para comer é a Smorgasburg. Aos domingos, ela rola mais ao sul do Brooklyn, no Prospect Park.

Feche o dia com uma visita à Brooklyn Brewery, uma das cervejarias mais legais de Nova York.

Vale lembrar ainda que a Coney Island fica no Brooklyn, mas um pouco mais afastada. Se tiver uma manhã sobrando, não hesite em ir para lá nos meses mais quentes do ano.

fica no Brooklyn, mas um pouco mais afastada. Se tiver uma manhã sobrando, não hesite em ir para lá nos meses mais quentes do ano. De volta a Manhattan, feche o roteiro com um jantar no o East Village , um bairro superagradável.

, um bairro superagradável. Ali dá para comer no Momofuku (peça o bun de pancetta, maravilhoso), no Katz’s Delicatessen (famoso sanduíche de pastrami), no Pommes Frites (especializado em batata frita) e no 8282 (asiático). Isso sem contar que o bar mais antigo de Nova York, o McSorley’s Old Ale House, fica por lá. Aberto em 1854, serve dois tipos de cerveja: clara e escura.

Quando ir a Nova York

Paulo Basso Jr. Arvore de Natal do Rockefeller Center

Nova York está sempre cheia de turistas, mas estações como outono e primavera são mais tranquilas e têm temperaturas mais agradáveis. Não dá para dizer que os preços dos hotéis caem significativamente, mas melhoram.

Dessa forma, os melhores meses para viajar a Nova York são abril, maio, setembro e outubro (este último é um pouco frio, mas ainda assim vale a pena).

Os picos de visitação se dão no verão americano, entre junho e agosto, quando há muita atividade ao ar livre, e nas festas de fim de ano, quando é inverno e alguns pontos da cidade se enfeitam para o Natal (a árvore do Rockefeller Center é um clássico). Nesta época, há também a tradicional contagem para a chegada do ano novo na Times Square.

Melhores épocas

Se puder, fuja dessa datas. Elas não são proibitivas, mas são piores, uma vez que os pontos turísticos ficam cheios e os preços dos hotéis sobem. Caso não tenha jeito, faça o máximo de reservas com antecedência das atrações, bem como de restaurantes.

Vale ressaltar ainda que dá para curtir festas e promoções em diversos períodos. Em março, por exemplo, rola o St. Patrick’s Day, que celebra a colonização irlandesa na região.

No fim de outubro tem parada de Halloween. E em novembro tem o Thanksgiving com a parada da Macy’s e a Black Friday, quando rolam várias ofertas nas prateleiras.

Como chegar a Nova York

Nova York recebe voos diretos de diversas capitais brasileiras, com chegada aos aeroportos John F. Kennedy International Airport (JFK), no Queens, ou Newark Liberty International Airport (EWR), em New Jersey.

Quem voa com conexão em outro destino americano também pode desembarcar no Aeroporto de LaGuardia (LGA), no Queens, que atende os voos locais.

Independentemente do destino ou da companhia aérea, sugiro fazer pesquisas com antecedência no Vai de Promo. Há sempre boas promoções neste comparador online, que inclusive pode ser programado para achar promoções durante a madrugada. Caso dê sorte, você conseguirá preços bem mais em conta.

Como ir do aeroporto para o hotel em Nova York

Paulo Basso Jr. Vale a pena contratar transfer privados do aeroporto para o hotel

Todos os aeroportos de Nova York contam com linhas de ônibus ou shuttles (vans compartilhadas) que levam os viajantes para diversos pontos de Manhattan. A partir daí, dependendo de onde estiver, você pode seguir a pé ou de metrô para o destino final.

Como os valores giram em torno de US$ 20 por pessoa, os ônibus e shuttles são mais recomendados para quem viaja sozinho,

Outra opção é seguir de táxi ou motorista de aplicativo (como Uber ou Lyft) diretamente para o hotel. As corridas costumam ser mais caras que as passagens de ônibus e shuttle, mas caso você esteja com mais pessoas, essa alternativa pode ser mais vantajosa.

É preciso levar em consideração, porém, a quantidade de malas que seu grupo está levando e, também, o número de pessoas, para ver que tipo de carro e se apenas um é suficiente.

Transfer privado

Para quem puder investir um pouco mais, indico bastante fazer um transfer privado. Não há nada mais prático e confortável. Eu já recorri a esse tipo de serviço e conto aqui como foi minha experiência.

Inclusive, consegui um desconto de 10% para quem fechar o transfer de ida e volta do aeroporto na We Take You There e citar o voucher ROTADEFÉRIAS.

Transporte em Nova York

Paulo Basso Jr. MetroCard, o cartão do metrô em Nova York

Prepare-se para caminhar bastante em Nova York e, também, usar transporte público. Dá para fazer corridas de táxi e motoristas de aplicativo, mas o fato é que a cidade é coberta por uma ampla malha de metrô, que contempla mais de 450 estações em todos os bairros.

O melhor esquema é dirigir-se a uma das estações de metrô de Nova York e adquirir, em uma das máquinas, o cartão MetroCard. Ele custa US$ 1 e tem as seguintes opções

Single Ride Ticket – Custa US$ 3 e serve para uma viagem única , na integração metrô + ônibus. Você pode fazer a viagem até duas horas depois de adquiri-lo.

Custa US$ 3 e serve para uma , na integração metrô + ônibus. Você pode fazer a viagem até duas horas depois de adquiri-lo. Pay-Per-Ride – Aqui, você pode carregar o MetroCard na própria máquina, com o valor que desejar a partir de US$ 5,50 . Na primeira recarga, será cobrada a taxa de US$ 1 do cartão. Nas outras, entrará o valor cheio. Dá para usar um único cartão para todas as pessoas do grupo, mas os créditos serão debitados cada vez que um passageiro atravessar a catraca. Com esta opção, cada viagem sai por US$ 2,75.

Aqui, você pode . Na primeira recarga, será cobrada a taxa de US$ 1 do cartão. Nas outras, entrará o valor cheio. Dá para usar um único cartão para todas as pessoas do grupo, mas os créditos serão debitados cada vez que um passageiro atravessar a catraca. Com esta opção, cada viagem sai por US$ 2,75. 7 Day Unlimited – Nesta opção, que custa US$ 33 (+ US$ 1 do cartão), você pode fazer viagens ilimitadas por sete dias de metrô ou ônibus. O prazo começa a ser contabilizado na primeira viagem. Faça a conta: se você pretende usar o sistema de transporte público por mais de 13 vezes em sete dias, esta é a opção mais econômica. Atenção: neste caso, cada pessoa terá de ter o próprio cartão, já que é necessário aguardar 20 minutos entre uma utilização e outra na mesma catraca (justamente para evitar fraudes).

Dica para se localizar e saber aonde ir

É comum para os turistas se confundir na hora de pegar o metrô em Nova York, uma vez que, nas estações, as plataformas podem estar sinalizadas de acordo com as direções que você vai (Uptown, Downtown, East, West…), e não como o destino final, como ocorre na maioria das cidades.

Além disso, algumas linhas têm ramificações e muitas delas podem ser divididas em letras, que identificam trens mais ou menos expressos, que não necessariamente param em todas as estações listadas no mapa (e aí é capaz de ele pular justamente a que você deseja descer).

Para não errar, use um chip que garanta internet em Nova York e recorra ao Google Maps. Ele costuma ser bem efetivo na Big Apple. Aponte o destino que você pretende ir, clique no símbolo do trem e ele dará todas as opções listadas por tempo – inclusive indicando caminhar ou pegar ônibus, se for mais viável.

Leia com atenção as instruções, pois tudo vem discriminado. Sentido, letra (se for o caso) e até mesmo a porta que você deve sair para seguir para o destino desejado. É uma mão na roda.

Onde comer em Nova York

Paulo Basso Jr. Camarão da City Winery New York City

Há tantos restaurantes em Nova York que este tópico daria um post à parte. No roteiro de sete dias que sugeri acima, aponto algumas das minhas opções gastronômicas preferidas (e sem esfolar o bolso) de acordo com o local em que você estará na hora do almoço ou jantar, para facilitar a escolha.

Aqui, vou dar mais detalhes deles e incluir outros restaurantes, inclusive mais chiques, separados por região. Confira com uma única certeza: a de comer muito bem na Big Apple:

Midtown

Paulo Basso Jr. Bun com pancetta do Momofuku Noodle Bar Uptown

Flatiron District

Paulo Basso Jr. Max Brenner Chocolate Bar

Shake Shack – Você encontra filiais do Shake Shack em vários lugares do mundo, mas não tem nada como comer no primeiro de todos, que ocupa até hoje um quiosque nos jardins do Madison Square Park. Os hambúrgueres são ótimos. $$

Max Brenner Chocolate Bar – A especialidade desta casa são os doces de chocolate, mas há bons pratos salgados, também. No inverno, vale a pena pedir as ótimas sopas. $$

Eataly – Diversos restaurantes espalhados por este mercado italiano servem massas deliciosas, frutos do mar e pizzas. À noite, vale a pena tomar uma cerveja na SERRA by BIRRERIA, rooftop que muda de estação de acordo com a estação do ano. $$-$$$

Hudson Yards e Chelsea Market

Paulo Basso Jr. Pizza de alcachofra do Artichoke Basille’s Pizza

Greenwich Village

Paulo Basso Jr. Magnolia Bakery

Barbuto – Com ambiente rústico, esta casa tem pratos italianos saborosos, como frango ao forno com molho verde. $$$

Serafina – Mais um restaurante italiano gostoso, com porções bem servidas e recomendado para casais ou grupos grandes. $$

Buvette – Eu adoro o visual deste bistrô francês, que serve comidas em pratos pequenos, para degustar com bons vinhos. $$

Nakasawa – Comida japonesa costuma ser cara nos EUA, e este restaurante mantém a escrita. Mas os sushis e sashimis são excelentes. $$$$

Magnolia Bakery – Com cupcakes, brownies e ótimos pudins de banana, esta casa ganhou fama ao aparecer na série Sex in The City. O lugar é bem charmoso. $$

SoHo e Little Italy

Balthazar – Um pedacinho da França no SoHo, esta casa tem mesas próximas e um cardápio repleto de delícias, como steak tartar. Vale a pena ir ao brunch. $$$

Carbone – O molho caseiro se destaca neste restaurante italiano, que tem ambiente mais chique. As massas são ótimas. $$$

Altro Paradiso – Clássico da alta culinária no SoHo, este é mais um italiano com ótimo menu na cidade. Destaque para os vinhos e coquetéis. $$$

Lombardi’s – Aberto em 1905 por Gennaro Lombard, esta é a primeira pizzaria de Nova York. Tem ambiente rústico e redondas clássicas. $$

Caffé Roma – Este café histórico está aberto desde 1891. Apesar de um tanto quanto desorganizado, é bom para tomar um capuccino e comer um doce depois do almoço. $$

TriBeCa

Tiny’s & The Bar Upstairs – O forte deste restaurante é o ambiente, que é muito agradável. Moderninha, a casa tem menu americano e boas opções de pratos vegetarianos. $$

Tribeca Grill – Com cozinha americana de bom nível, esta casa pertence ao ator Robert de Niro. Eu gosto muito do ambiente. $$$

Locanda Verde – O cardápio traz pratos americanos e italianos com bom preparo. Os preços são um pouco salgados, mas vale a pena. $$$

Jungsik – Chiquérrimo, este restaurante é especializado em cozinha coreana. Está sempre lotado. $$$$

Bouley – Para amantes da alta gastronomia, esta bela casa de David Bouley une gastronomia francesa, slow food e ingredientes orgânicos. $$$$

East Village

Paulo Basso Jr. McSorley’s Old Ale House, o bar mais antigo de Nova York

Momofuku Noodle Bar – Já indiquei o Momofuku do Columbus Circle, em Midtown, e indico este aqui também, que é a primeira casa de David Chang em Nova York. Eu gosto do cardápio inteiro, especialmente dos buns. $$

Katz’s Delicatessen – O sanduíche de pastrami mais clássico de Nova York vem superbem servido. O único problema é que as filas são sempre longas. $$

Pommes Frites – Gosta de batata frita? Este então é seu lugar. A especialidade é ótima e o ambiente, muito bacana. $

8282 – Restaurante coreano com ótimas opções de entradinhas e pratos principais. É bacana para experimentar uma cozinha diferente sem gastar tanto. $$

Russ & Daughters – Aberto há mais de 100 anos, é um clássico da comida judaica, famoso pelo caviar, salmão defumado e outros peixes fabulosos. Prove-os com os famosos bagels de Nova York. $$

McSorley’s Old Ale House – O primeiro bar de Nova York fica em East Village. Aberto em 1854, serve dois tipos de cerveja: clara e escura. Ambas vão bem com o hambúrguer da casa. $$

Financial District

Paulo Basso Jr. Restaurante House Of The Red Pearl, no Tin Building

Fraunces Tavern – Este bar é tão tradicional que foi frequentado por George Washington, o primeiro presidente dos EUA. Tem três bares, um especializado em uísque, e serve pratos americanos tradicionais. Tem ostras, sopas, sanduíches e carnes. $$

Tin Building by Jean-Georges – Este mercado fantástico no Pier 17 tem padarias, cafés, sorveterias, cervejarias e restaurantes. Minha dica é o excelente House Of The Red Pearl, que fica atrás de uma cortina no mercado oriental do piso superior. $$-$$$

O’Hara’s Restaurant and Pub – O pub dos bombeiros do 9 de setembro é todo enfeitado com insígnias de corporações do mundo todo. É perfeito para comer um hambúrguer no fim de noite acompanhado de uma boa cerveja. $$

CUT – Esta casa do chef Wolfgang Puck fica no belíssimo hotel Four Seasons Downtown New York. O cardápio sofisticado combina com o ambiente, todo vermelho, preto e branco, no qual se destaca um bar. $$$$

Brooklyn

Paulo Basso Jr. Peter Luger Steak House

Time Out Market New York – Com versões em diversos lugares do mundo, como Chicago e Lisboa, este mercado reúne diversos fornecedores locais, com opções para os mais variados gostos. $$

Bare Burger – Com hambúrgueres orgânicos (sim!) e com ingredientes frescos – esta rede, que tem outras lanchonetes no país, começou no Brooklyn. $$

Blondeau – Bar do Wythe Hotel que se tornou um clássico no Brooklyn. As ostras, os sanduíches e os falafels acompanham os bons coquetéis preparados por lá. $$

Barcade – O grande barato deste bar restaurante é que ele fica um fliperama, com diversas máquinas dos anos 1980 e 1990. Peça uma cerveja e divirta-se. $

Brooklyn Brewery – Uma das cervejarias mais legais de Nova York. Vá sem compromisso e saboreie alguns tipos para curtir a vibe hipster do Brooklyn. $

Smorgasburg – Com barraquinhas de comida de diversos países, inclusive do Brasil, esta feira gastronômica é um sucesso aos sábados em Williamsburg, Aos domingos, ela rola mais ao sul do Brooklyn, no Prospect Park – tem uma versão de sexta-feira perto do Oculus, no Financial District, em Manhattan. $-$$

Nathan’s Famous – A primeira casa da rede, que serve um dos hot-dogs mais famosos dos EUA, fica em Coney Island, na 1.310 Surf Av. Caso vá pegar uma praia, passe por lá. $

Peter Luger Steak House – Para quem gosta de carne, este é um dos lugares mais espetaculares de Nova York. Os preços são altos, assim como a qualidade do que é servido por lá. $$$$

Onde ficar em Nova York

Paulo Basso Jr. Midtown é o melhor lugar para se hospedar em Nova York

O melhor lugar para ficar em Nova York é Midtown, sobretudo nos arredores dos pontos turísticos clássicos, como a Quinta Avenida, o Central Park, o Empire State, o Summit One Vanderbilt e a Times Square.

Ali, você poderá ir a diversas atrações a pé, bem como encontrar a maioria das lojas e restaurantes que conquistam os brasileiros.

O problema é que os hotéis por ali podem sair um pouco mais caros, especialmente no quadrante entre a Quinta e a Oitava avenida e entre as ruas 42nd e a 59th. Por sorte, não faltam opções no pedaço e, reservando com antecedência, é possível achar algumas ofertas.

De qualquer forma, não tem muito para onde correr: a diária média em Manhattan gira em torno de US$ 250. Achar hotel barato na Big Apple é, de fato, um desafio.

Durante as pesquisas, considere também locais como o Flatiron District, que eu gosto muito de ficar, e o Financial District, que também resolve muito a vida de quem quer visitar atrações a pé, sair de noite, encontrar bons restaurantes por perto e, acima de tudo, estar facilmente conectado de metrô a outros trechos de Manhattan e ao Brooklyn.

Ficar no Brooklyn também pode ser uma boa opção, mas não recomendo para quem vai pela primeira vez para Nova York. Se tiver que economizar a todo custo, o bairro de Long Island City, no Queens, pode ser uma saída. O local é seguro e tem estações de metrô que não ficam tão distantes de Manhattan.

Onde ficar em Manhattan

É quase impossível sugerir todos os melhores hotéis de Nova York, já que há centenas de opções (uma boa dica é consultar o Booking.com e ver as avaliações), mas vou listar abaixo minhas principais sugestões em Manhattan. Aqui, você confere outras dicas de hospedagem na Big Apple.

Opções de luxo

Paulo Basso Jr. Banheiro de suíte do Suíte do Four Seasons Downtown New York

Com serviço de primeira, quartos amplos e ótima localização, no Financial District, o Four Seasons Downtown New York é um dos melhores hotéis de luxo de Nova York.

O empreendimento conta com spa, piscina coberta, um restaurante comandado pelo estrelado chef Wolfgang Puck e modelos Cadillac LYRIQ House com motoristas oferecidos gratuitamente para os hóspedes que quiserem se deslocar pelo sul de Manhattan, até a 14th Street.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução The Peninsula Hotel

A poucos passos da famosa Quinta Avenida, o The Peninsula New York é indicado para quem procura conforto e sofisticação. O complexo tem ótimas opções gastronômicas e um bar moderno no terraço.

—

Reprodução Park Lane New York

Os ambientes projetados em estilo europeu e as grandes janelas figuram entre os diferenciais do Park Lane New York. Quem se hospeda no local fica a apenas 10 minutos a pé do o Museu de Arte Moderna de Nova York. (MoMa).

Veja preços e avaliações

—

Reprodução The Plaza

O The Plaza é um dos hotéis mais famosos de Nova York. Confortável e sofisticado, o complexo fica em frente ao Central Park e já serviu de pano de fundo para vários filmes e séries de TV.

—

Opções mais baratas

Reprodução Pod Times Square

A rede Pod é conhecida por oferecer acomodações pequenas, mas muito confortáveis e com bom custo-benefício. O Pod Times Square é uma ótima opção para quem deseja ficar em meio ao burburinho da região mais agitada de Manhattan.

É difícil de achar vaga, já que os quartos são muitos reservados. Se aparecer na data que deseja ir e couber no bolso, abrace.

Veja preços e avaliações

—

Sonder Battery Park

Reprodução Sonder Battery Park

Eu gosto muito dos hotéis da rede Sonder, que oferecem menos serviços, como recepção e limpeza diária, mas têm ótimos preços e oferecem sempre quartos amplos, muitas vezes com cozinha. É o caso do Sonder Battery Park, que tem ainda a vantagem de ficar muito bem localizado.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Hotel Beacon

Equipados com cozinhas, os quartos do Hotel Beacon são perfeitos para quem quer economizar. Dá para comprar comidinhas no mercado e cozinhar na própria acomodação.

—

Reprodução Element Times Square West

Com excelente custo-benefício, este hotel da rede Marriott tem a vantagem de contar com uma cozinha bem pequena, mas que quebra o galho na hora do aperto, sobretudo para quem viaja em família. De quebra, fica muito bem localizado, perto da Times Square.

—

Reprodução Riu Plaza New York Times Square

Moderno e confortável, o Riu Plaza New York Times Square fica próximo da Broadway e da Times Square. O hotel tem academia, restaurante e oferece fácil acesso à região Restaurant Row, conhecida pelas atrações gastronômicas.

—

Reprodução The Jewel Hotel, New York

Próximo ao Rockefeller Center e aos estúdios da NBC, o The Jewel Hotel, New York tem academia e suítes confortáveis. É uma boa pedida para viajantes que valorizam boa limpeza e comodidades.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução citizenM New York Times Square

A apenas um minuto da Times Square, o citizenM New York Times Square também oferece acesso a outros pontos turísticos de Nova York. As acomodações são ideais para descansar após os passeios, com cortinas blackout e smart tv.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução La Quinta by Wyndham Time Square South

O La Quinta by Wyndham Time Square South tem quartos privativos e um aconchegante lounge compartilhado. O empreendimento fica pertinho da loja de departamentos Macy’s e do Empire State Building.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Hilton Garden Inn New York Times Square North

Terraço e academia melhoram ainda mais a experiência de quem se hospeda no Hilton Garden Inn New York Times Square North. Com acomodações confortáveis e restaurante próprio, o empreendimento é perfeito para curtir as atrações de Nova York.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Residence Inn by Marriott New York Manhattan / Midtown Eastside

15 minutos de caminhada separam o Central Park do Residence Inn by Marriott New York Manhattan / Midtown Eastside. De quebra, o hotel conta com quartos equipados com cozinha compacta – um grande diferencial em Manhattan.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Michelangelo Hotel

Banheiros revestidos em mármore, banheira de imersão e lounge com bar colaboram para quem os visitantes do Michelangelo Hotel aproveitem muito mais que os pontos turísticos de Nova York. O local também tem clube esportivo privativo com piscina e sauna.

Veja preços e avaliações

—

Planeje sua viagem para Nova York

Quando planejo minhas viagens para Nova York ou outros destinos dos EUA, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, costumo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea para Nova York?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, usamos a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gostamos dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado em Nova York?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino e com cancelamento grátis até a véspera da hospedagem.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem EUA?

Indico o Seguros Promo, porque ele vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada em Nova York?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo geralmente é baixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e gosto mais da America Chip, que tem ótimo atendimento e nunca nos deixou na mão.

Onde pedir: America Chip

—

Reservou os ingressos das atrações em Nova York

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva, ainda mais em Nova York. Por isso, ao definir meus roteiros, garanto tudo com antecedência. Tem dois ótimos serviços que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers. Um é o Get Your Guide e o outro é o Civitatis. Ambos são muito completos.

Onde reservar: Get Your Guide e Civitatis

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, o que indico apenas caso queira explorar os arredores de Nova York a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Nesse caso, recomendo o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

LEIA TAMBÉM: