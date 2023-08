Família Abreu vive turbulência

Da Redação



09/08/2023 | 07:00



O ex-vereador Mario de Abreu, de São Bernardo, que foi alvo de operação policial quando era secretário de Meio Ambiente do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), vive situação familiar suis generis. Tudo graças à sua irmã, Luciane Morelis de Abreu. Para se ter uma ideia, Luciane foi denunciada por outro irmão do político, Rodrigo de Abreu, com acusação de homofobia, calúnia e difamação – o Boletim de Ocorrência foi registrado no 1º DP de São Bernardo. Outro BO contra Luciane envolve seu próprio pai. A moça foi denunciada à polícia por ameaça, em acusação movida por Cristina Maria de Souza Silva, que é namorada do pai dela – este BO foi lavrado no 2º DP de São Bernardo. Não bastasse toda a polêmica policial, Luciane tem sido questionada por colegas pelo fato de ter acumulado funções públicas no governo Morando: foi nomeada na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Silvina, ao mesmo tempo em que tinha ativa portaria de professora na Fundação do ABC.

Rachando

O clima no grupo político do deputado federal Marcelo Lima (PSB) anda meio tenso porque muita gente identificou que o presidente da Câmara, Danilo Lima (PSDB), primo do parlamentar, tem pretensões eleitorais para 2026. Os planos de Danilo confrontam com a estratégia de Marcelo, que tem trabalhado para ser candidato a prefeito de São Bernardo com a bênção do prefeito Orlando Morando (PSDB).

Nova direção

Secretário de Zeladoria da Prefeitura de Ribeirão Pires, filho do ex-prefeito Clóvis Volpi (PL) e irmão do atual prefeito Guto Volpi (PL), Raphael Volpi assumiu o comando do diretório do PSD de Ribeirão. O PSD hoje conta com um vereador – Edmar Oldani – e pode ser o destino da ex-prefeiturável Marisa das Casas Próprias.

Ofício

O vereador de Mauá Irmão Ozelito (PSC) apresentou ofício ao governo do Estado, com base em reportagem do Diário, questionando a gestão estadual sobre o envio de apenas R$ 200 mil, em recursos voluntários, para a cidade no primeiro semestre do ano.

Homenagem

A Câmara de Santo André prestou homenagem à fundadora do Instituto Amélia Rodrigues, Terezinha Sardano, que morreu na semana passada. Vídeo mostrando as benfeitorias dela foi transmitido durante a sessão. O vereador Edson Sardano (PSD), filho de Terezinha, subiu à tribuna para agradecer as mensagens. “Tenho muito orgulho de ser filho da dona Terezinha. Eu não sou vereador Sardano, sou filho da dona Terezinha.”

Mal-estar

Discurso do vereador Sargento Simões (Avante), de Mauá, gerou mal-estar na Câmara na sessão de ontem. Durante sua fala, sempre crítica à gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT), Simões afirmou que o secretário de Governo, Leandro Dias (PT), é “maconheiro” e o titular da Educação, José Luiz Cassimiro (PT), é “defunto, que esqueceram de enterrar”. Alguns parlamentares declaram que Simões passou dos limites e defenderam processo contra o vereador.

Reunião

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, esteve reunido com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), junto da bancada do PL na Assembleia Legislativa, para debater propostas que o Palácio dos Bandeirantes vai encaminhar para a Casa nas próximas semanas. “Essa união entre o PL e o governador é fundamental. Juntos levaremos mais qualidade de vida aos paulistas.”