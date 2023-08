Programa Santo André 500 Anos já ouviu 3.500 pessoas

Da Redação



08/08/2023 | 20:42



A Prefeitura já ouviu aproximadamente 3.500 moradores com relação ao programa Santo André 500 Anos, que é estruturado em quatro eixos de desenvolvimento: humano, econômico, urbano e ambiental e gestão e inovação. Equipes estiveram em todos os territórios da cidade – 15 – ao longo do mês de julho para colher contribuições da população sobre políticas públicas, serviços prestados pelo município e a expectativa para o desenvolvimento da cidade nas próximas três décadas, que completará meio século em 2053.



“O processo de escuta pública garante a contribuição, crítica e visão da população e norteia a execução do programa Santo André 500 anos, que tem como objetivo principal criar diretrizes para que a cidade continue se desenvolvendo ao longo dos próximos 30 anos”, explica o secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento, Acácio Miranda.



Ao todo, a equipe de escuta pública esteve em 27 endereços entre feiras livres, o Centro da cidade e os principais corredores comerciais para ouvir moradores e buscar informações das necessidades e dificuldades enfrentadas pela população em cada um dos 112 bairros de Santo André.



“Percorrer cada região da cidade foi importante para ter um processo de escuta plural. É interessante identificar as principais reivindicações e pensamentos de cidade do futuro pela população e como elas se modificam de acordo com as características de cada território. O resultado vai contribuir para um planejamento mais assertivo, teremos a oportunidade de propor políticas públicas prioritárias para as necessidades de cada bairro e para a cidade de maneira integrada”, disse o coordenador da escuta pública, Daniel Buissa.



A partir de agora os dados estão sendo consolidados para que as equipes técnicas da Prefeitura se debrucem em cima das peculiaridades de cada um dos bairros e das principais demandas da população para desenvolver soluções e diretrizes de longo prazo.



Além disso, vale ressaltar que o processo de escuta pública permanece ativo, e a participação de todos é fundamental para construir coletivamente o projeto que norteará as ações para os próximos 30 anos. Para participar, basta acessar: https://forms.gle/nAJmd7QwH319FEKBA.