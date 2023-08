Diego Aguirre se apresenta ao Santos, mas não comanda treinamento

08/08/2023 | 20:17



Diego Aguirre esteve no CT Rei Pelé nesta terça-feira para iniciar sua passagem como técnico do Santos, mas o primeiro treino ficou para quarta. No primeiro contato com o centro de treinamento alvinegro, o uruguaio de 57 anos teve uma conversa com o presidente Andres Rueda, conforme mostra vídeo divulgado pelo clube, e conheceu a estrutura.

O novo treinador santista, ainda sem uma data marcada para sua apresentação oficial, teve um breve contato com a imprensa ao desembarcar na capital paulista, no início da tarde, antes de seguir viagem rumo ao litoral. "É um desafio muito importante, mas depois falamos com tranquilidade. Estamos bem e prontos para fazer um bom trabalho", afirmou.

Assim como na segunda-feira, o treinamento desta terça foi comandado pelo ex-zagueiro Claudiomiro Santiago, auxiliar fixo do Santos. Com a demissão de Paulo Turra, após o empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, jogadores que haviam sido afastados por ele foram reintegrados ao elenco. Além do atacante Soteldo, que já havia trabalhado na segunda, o zagueiro Robson Reis e o meio-campista Ed Carlos também estão de volta.

Enquanto isso, outros nomes afastados por Turra já não estão mais no clube. O Santos iniciou esta semana anunciando os empréstimos de Nathan e Lucas Pires ao Famalicão, de Portugal, e ao Cadiz, da Espanha, respectivamente. Antes, Ivonei foi emprestado ao Botafogo-SP e Lucas Barbosa ao Coritiba. Já Daniel Ruiz foi devolvido ao Millionarios, da Colômbia.