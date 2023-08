Maíra Cardi engana Thiago Nigro com golpe de 300 mil reais e reação do amado surpreende: Tá de sacanagem

08/08/2023 | 19:11



Apenas mais um dia rotineiro na vida de um milionário! Nesta terça-feira, dia 8, Maíra Cardi compartilhou em suas redes uma trollagem que decidiu fazer com seu amado, Thiago Nigro, e a reação dele surpreendeu os internautas.

Na postagem, a influenciadora mostrou a conversa com Primo Rico, em que contava que havia feito um PIX de - nada mais nada menos que - 300 mil reais para um conhecido do parceiro. Com toda a calma e tranquilidade do mundo, Thiago responde dizendo que não havia pedido para ninguém mandar mensagem para Maíra, e que sua noiva havia caído em um golpe.

Você pediu para fazer o depósito dos 300 mil de reais, está feito, contou a influenciadora.

Eu não pedi nenhuma transferência. Tá de sacanagem. Nunca mais faça isso. Falamos depois. Beijos, respondeu Thiago.

Ah meu amor, plenitude de um Primo Rico mesmo, finalizou Maíra.

Entretanto, nos comentários da publicação, alguns internautas não gostaram da forma como Maíra desprezou essa quantidade de dinheiro.

Fala sério, isso é para esfregar na cara do ser humano quanto somos pobres e quanto ela é rica, comentou uma internauta.

Aff, tá apelando demais... Perdendo a graça já, disse outra.