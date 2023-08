Após suposta traição, Natalie Portman estaria indecisa sobre terminar casamento

08/08/2023 | 19:10



Mesmo que aparentem ter uma vida perfeita e sem problemas, alguns famosos precisam tomar grandes decisões em suas vidas pessoais. Desta vez, quem, aparentemente, está passando por um momento de indecisão é Natalie Portman. O motivo da necessidade da atriz ter que tomar uma decisão seria a suposta traição de seu marido, Benjamin Millepied.

Segundo o Daily Mail, a intérprete da Rainha Padmé Amidala em Star Wars não estaria decidida sobre o futuro do relacionamento, já que ela teria sido traída pelo amado com uma ativista de 25 anos de idade. Fontes próximas à artista disseram ao jornal que ela se sente impotente e ainda não saberia se precisa terminar, ou não, o casamento para se recuperar do choque.

- [Natalie] odeia que a infidelidade [de Benjamin] a tenha feito se sentir impotente. Ela não sabe se pode recuperar seu poder ficando com ele ou deixando-o. É realmente uma luta ter que continuar a lidar com isso.

E não parou por aí! O Daily Mail ainda revelou que a artista de 42 anos de idade ainda estaria muito apaixonada no amado para se separar. Por conta disso, eles estariam tentando entender o que causou o distanciamento deles, e o motivo da suposta traição.

- Eles estão levando isso dia após dia porque, no fundo, eles estão realmente apaixonados e estão tentando descobrir o que causou a distância entre eles. Ela quer ficar com ele, e ele realmente quer estar com ela. Ambos sabem que terminar e ficar juntos para sempre ainda estão sobre a mesa e só o tempo dirá qual direção eles realmente tomarão.