Assembleia aprova projeto de saúde integral para mulheres idealizado por Ana Carolina

Raphael Rocha



08/08/2023 | 18:37



A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou, por unanimidade, o projeto de lei apresentado pela deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), com domicílio eleitoral de Santo André, que prevê a criação, regulação e implementação do programa Saúde da Mulher Paulista, estabelecendo um cenário para o desenvolvimento de ações e serviços abrangentes de prevenção e assistência à saúde da mulher em todo o Estado de São Paulo.

Os princípios fundamentais do programa, conforme delineados pela proposta, visam oferecer um atendimento completo à saúde da mulher, garantindo humanização, segurança e qualidade nos serviços prestados. As metas e objetivos do programa abrangem a redução das taxas de mortalidade, por meio de medidas preventivas, diagnósticos precoces e tratamento de doenças associadas à anatomia feminina. Além disso, o programa se dedica a aprimorar as políticas públicas voltadas para a saúde da mulher no Estado, a capacitar as equipes de saúde da rede estadual para o atendimento especializado em patologias que afetam particularmente a população feminina, bem como a otimização e fortalecimento dos serviços de saúde disponíveis para essa população.

“O programa Saúde da Mulher busca o desenvolvimento de ações que visem, notadamente, a realização de exames ginecológicos de rotina, a atenção especial ao tratamento de câncer de mama e de colo de útero, a assistência integral à gestante (no pré-natal, parto e pós-parto), a prevenção e o tratamento de doenças crônicas, como câncer, diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares, entre outras”, destacou Ana Carolina.

O projeto também salienta a priorização da prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama e colo de útero.

“A realização de exames de mamografias em mulheres de 40 a 70 anos e com histórico familiar de câncer de mama ou nódulos devidamente diagnosticados deverá ser priorizada em relação àquela dos exames em demais pacientes, em toda a rede de saúde pública do Estado. Lembrando que se aplica às mulheres que realizam tratamento oncológico mamário e às que necessitam de urgência do exame, conforme prescrição médica", afirmou a deputada.

Após ser aprovado pela casa, o projeto agora segue para a análise e sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Gostaria de agradecer a cada deputada e deputado que votaram favoráveis ao nosso projeto, entendendo a necessidade de criarmos um conjunto de normas que atendam a mulher em sua integralidade. Agora a proposta seguirá para aceitação do governador, tornando-se lei”, concluiu Ana Carolina.



ELOGIO

Após a aprovação do texto, o presidente da Assembleia, André do Prado (PL), elogiou Ana Carolina. “É um projeto importante em defesa das mulheres. Importante trabalho que a senhora e o prefeito Paulo Serra (PSDB) desenvolveram em Santo André. A senhora, tenho certeza, vai desenvolver um grande trabalho para avançarmos nos pilares da ação social, um olhar importantíssimo para cidades que não têm mutia renda. E podemos avançar com projetos como os que a senhora apresentou em Santo André, por isso foi bem votada com recorde de votação. Que possamos utilizar todo esse know-how para avançar no Estado..