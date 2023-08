Telhado de escola cede após ventania em Santo André

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



08/08/2023 | 18:25



O forte vendaval que atingiu o Grande ABC na madrugada esta terça-feira (8) deixou um grande estrago na E.E. (Escola Estadual) Waldomiro Guimarães, na Vila João Ramalho, em Santo André. O telhado que cobre a quadra esportiva da unidade escolar cedeu com a força do vento. Não houve feridos e a área foi isolada.

Em registros feitos por munícipes, é possível ver o estrago que o fenômeno causou. As estruturas metálicas seguram as telhas cederam ao meio, derrubando grande parte do teto da quadra esportiva. Já as vigas laterais, que dão sustentação a toda estrutura acima, permanecem de pé, mas com leve empenamento.

A Secretaria de Educação do Estado, por meio da Diretoria de Ensino Regional de Santo André, informou que os técnicos da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) – responsável por viabilizar a execução das políticas educacionais – realizaram vistoria no local ontem pela manhã para melhor avaliação dos danos.

As aulas seguiram normalmente, já que, segundo a pasta, o prédio onde os alunos assistem às aulas não foi danificado. A pasta afirmou que segue à disposição dos pais. “A Diretoria de Ensino e a unidade estão à disposição dos responsáveis pelos alunos para quaisquer esclarecimentos”, disse a secretaria por meio de nota.